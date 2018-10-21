بعد أسابيع من التكهنات... زواج هنا شيحة من أحمد فلوكس (صور)

أصبح اسم الممثلان المصريان، هنا شيحة وأحمد فلوكس متداولا بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فاجآ معجبيهما، بعقد قرانهما، أمس السبت، وذلك بعد أسابيع من التكهنات.

واحتفل الممثلان بعقد قرانهما، في حفل عائلي بسيط، واقتصر الحضور فيه على أفراد من العائلتين.

وشاركت الممثلة المصرية، حلا شيحة، صور من عقد قران شقيقتها، هنا شيحة، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ووجهت رسالة للعروسين هي: "مبروك كتب الكتاب هنونة قمري وأحمد الجميل، بالتوفيق دايما يارب، وتكونوا أسعد الناس، أتمنى لكما كل السعادة في العالم".

وفي أول تعليق لها، بعد زواجها، وجهت هنا شيحة رسالة إلى زوجها أحمد فلوكس، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "حبيبي ربنا يخلليك ليا بحبك لآخر العمر".

ويأتي زواج هنا شيحة وأحمد فلوكس، بعد أسابيع من التكهنات بشأن علاقتهما، ولكن التزم الثنائي الصمت وعدم الحديث عن الأمر بالنفي أو بالإيجاب، ما جعل البعض يظن في النهاية أنها مجرد شائعات.

وبدأ الحديث عن وجود علاقة رومانسية تجمع بين هنا شيحة وأحمد فلوكس، عندما نشر الأخير عبر حسابه على "إنستغرام"، صورة لهما، معقبا عليها بقلوب كثيرة، لتقرر شيحة إعادة نشر الصورة مجددا بنفس التعليق.

ورغم تساؤلات جمهورهما من خلال التعليقات لم يجيب أي منهما، أو يصرح بوجود علاقة حب تجمعهما، ولكن مع نشر بعض الصحف للخبر، أبدى فلوكس انزعاجه بشدة.

وأجرى فلوكس مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة اليوم"، على فضائية "أوربت"، ليكشف أن الأمر عاري تماما من الصحة، وعبر عن غضبه من نشر جريدة كبيرة للخبر، ووصفه بالعبث، ومدى الانحدار الإعلامي الذي وصلنا له.

وأضاف أن والده اتصل به ليتأكد من من صحة الخبر، مشيرا إلى أن الصحفي يجب محاكمته لأنه يتحدث عن بيوت وعائلات.

يذكر أن هنا شيحة كانت متزوجة من مهندس الديكور، فوزي العوامري، وأثمر زواجهما عن ولدين، أما أحمد فلوكس فكان متزوجا أيضا ولديه ابن.