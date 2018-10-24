أول تصريح من ولي العهد السعودي بشأن مقتل جمال خاشقجي

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن حادث الصحفي جمال خاشقجي "مؤلم جدا وبشع وغير مبرر تماما".

وأضاف ولي العهد، خلال كلمته في مؤتمر الاستثمار المنعقد حاليا في الرياض أن "جميع الجناة في قضية خاشقجي سيعاقبون والعدالة ستسود"، مشددا على أن المملكة تتعاون مع تركيا للوصول إلى النتائج.

© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court محمد بن سلمان يتصل بأردوغان بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي

وقال ابن سلمان "لن يستطيعوا إحداث شرخ بيننا وتركيا طالما موجود ملك اسمه سلمان وولي عهد اسمه محمد بن سلمان ورئيس لتركيا اسمه أردوغان".

"بلا شك التعاون اليوم بين السعودية وتركيا مميز وهناك من يحاول أن يستغل الظرف المؤلم لاحداث شرخ بين المملكة وتركيا واريد أن ارسل لهم رسالة لن يستطيعوا عمل ذلك".

وأجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن ولي العهد ناقش مع الرئيس التركي، الخطوات اللازمة لتسليط الضوء على قضية جمال خاشقجي بجهود مشتركة.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن الاتصال الهاتفي جاء بناء على طلب من الجانب السعودي.