بوتين وترامب... لقاء "ضبط الساعات" في "الصواريخ النووية"

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاالثنين، إن الهدف الرئيسي للقاء الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، المرتقب انعقاده في باريس يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، هو "توحيد المواقف في ظل قرار الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاقية التخلص من الصواريخ النووية المتوسطة والقصيرة المدى".