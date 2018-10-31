مقتل خاشقجي... "بقايا جثة في سفارة" تشعل وسائل التواصل في السعودية

تفاعل الآلاف من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، في المملكة العربية السعودية وخارجها، مع نبأ العثور على بقايا جثة بشرية في إحدى السفارات.

ففي غضون ساعات قليلة بعد خبر العثور على عظام بشرية في سفارة الفاتيكان لدى روما خلال أعمال ترميم في أحد مباني السفارة، شق هاشتاغ "#بقايا_جثه_سفاره_الفاتيكان" طريقه نحو المركز الثالث في قائمة الموضوعات الأكثر تداولا داخل المملكة.

انا عراقي أتساءل أين الجزيرة و من لف لفها من الإعلام العربي والعالمي المأجورين الذين لم يكن لهم شغل شاغل سوى #السعودية ومحاولة النيل منها.لاكنهم خسؤ وخابو فقد

وجدو شعب متماسك وقيادة حكيمة وشجاعة



ملاحظة لم يجدوا جثة كاملة

بل #بقايا_جثه_سفاره_الفاتيكان — (مصعب العراقي (@m0saab415) October 31, 2018

وتساءل السعوديون وغيرهم من جنسيات عربية أخرى عن موقف قناة "الجزيرة"، والنشطاء المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين" من هذه الواقعة، عاقدين مقارنة بينها وبين واقعة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ليؤكدوا بذلك نظرية المؤامرة التي تتعرض لها المملكة، "ليل نهار" على حد قولهم.

لماذا لم يتحدثوا عن هذا ؟. أين هي الجزيرة ؟. أين هو اعلام الغرب ؟. ام انهم يستهدفون السعودية العظمى ليل نهار حتى لاتفه الاسباب. محب للمملكة من الجزائر 🇸🇦🇩🇿#بقايا_جثه_سفاره_الفاتيكان pic.twitter.com/UDfzPvlXg4 — محمد 🇸🇦🇩🇿 (@djermouni0) October 31, 2018

وعبر الهاشتاغ، وجه النشطاء العديد من الانتقادات لقناة "الجزيرة"، التي رأوا أنها لا تهتم إلا بما له علاقة بالسعودية.

وكانت وكالة ANSA، قد نقلت عن مصدر مطلع، أنه تم العثور على العظام أمس الاثنين، وأنها قد تعود لمواطنة الفاتيكان أورلاندي المختفية منذ عام 1983.

وقالت الوكالة، إن الفتاة اختفت خلال عودتها من مدرسة للموسيقى تقع خارج الفاتيكان ولم تعثر الشرطة على أي أثر لها ولا على أي دليل يثبت وفاتها.

وأشارت الأنباء، إلى أن المدعي العام لمدينة روما جيوسيبي بينياتون، أمر بتحديد عمر وجنس وتاريخ وفاة صاحب الجثة.

#بقايا_جثه_سفاره_الفاتيكان

من المؤكد لن تسمع صوتاً ولن ترى ضجةً السبب فقط لأن المتهم ليست السعودية دولة الحزم والعزم.

دام عزّك ياوطني فعلى قدر صياح الأعداء تعرف قوتك ومسيرتك في الطريق الصحيح. pic.twitter.com/xo2cfJYhXh — مساعد المليفي (@m1m1122) October 31, 2018

جدير بالذكر أن آخر التطورات في قضية خاشقجي، أن مكتب النائب العام في إسطنبول، قال اليوم الأربعاء إن الصحفي جمال خاشقجي قُتل خنقا بمجرد دخوله القنصلية السعودية في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول في عملية جرى التخطيط لها مسبقا وإنه تم تقطيع أوصاله بعد ذلك والتخلص منها.

ورغم أن العديد من وسائل الإعلام تناولت ذلك مسبقا، فهذه هي الرواية الرسمية الأولى التي تقول فيها تركيا هذه المعلومات، وذلك عقب إعلانها أن زيارة النائب العام السعودي لم تنته إلى شيء، ولم يلاحظ فيها أي تعاون من الجانب السعودي.