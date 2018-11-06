الرئيس البيلاروسي: لا ضرورة لقاعدة عسكرية روسية في البلاد ومينسك قادرة على حماية أمنها

صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، بأن لا ضرورة لإنشاء قاعدة عسكرية روسية في بلاده، مؤكدا أن مينسك قادرة على حماية الأمن بإمكانياتها الخاصة.

سبوتنيك. وقال لوكاشينكو في لقاء مع مجموعة من المحللين الأمريكيين في مينسك: "كثيرا ما تناقش مسألة القاعدة العسكرية الروسية على أراضي بيلاروس، إنها مشكلة مختلقة… نحن في اتحاد عسكري سياسي مع روسيا، ستكون هنا قاعدة عسكرية أو لن تكون، لا فرق أبدا. نحن لا ننشر هذه القاعدة ليس لنستعرض سيادتنا واستقلالنا، نحن نرفض إنشاءها لأنها غير لازمة، نحن بأنفسنا وبخطتنا مع روسيا سنؤمن تلك الوظائف المترتبة علينا".

وأضاف لوكاشينكو، أن جيش بلاده "قادر وبفعالية أكبر على ومواجهة أي عدوان إن دعت الحاجة، وفي أي نزاع على أراضي بيلاروس".

ونوه الرئيس البيلاروس بأن بلاده قد تحتاج إلى أسلحة جديدة، بما في ذلك أسلحة صاروخية في حال تنمية نشاط حلف الناتو في المنطقة، أو نشر قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا.