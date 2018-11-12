بعد يومين من زيارة ابن زايد إلى المملكة... العتيبة ومستشار الأمن الأمريكي في الإمارات (فيديو)

استقبل ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، وذلك بعد يومين من زيارة قصيرة قام بها الأول إلى الممكلة العربية السعودية، التقى خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، تبادل ولي عهد أبو ظبي والمسؤول الأمريكي في حضور يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الآراء بشأن عدد من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث ابن زايد وجون بولتون — خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر الشاطئ - علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين.

وتطرقا إلى الجهود الدولية والتنسيق المشترك لمواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والسبل الكفيلة باجتثاث هذه الآفة وتجفيف منابعها، إضافة إلى تحقيق تطلعات شعوب المنطقة في البناء والتنمية والاستقرار.

حضر اللقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني؛ وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني؛ ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.