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18:00 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    اتفاق بين أنصار الله والحكومة اليمنية

    كلام "موجع" من الوزير اليمني خلال مصافحة تاريخية مع ممثل الحوثيين (فيديو)

    © REUTERS / TT NEWS AGENCY
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    شهدت الجلسة الأخيرة لمشاورات السويد بشأن اليمن، مصافحة تاريخية بين وزير خارجية اليمن ورئيس وفد الحوثيين، بعد الإعلان عن التوصل إلى مجموعة من الاتفاقيات المهمة التي قد تمثل بداية لانفراج الأزمة اليمنية.

    ظهر وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، ورئيس وفد الحوثيين محمد عبد السلام، وهما يتصافحان، فيما توسطهما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته إلى الجزائر
    © REUTERS / HANDOUT
    تزامنا مع مشاورات السويد... محمد بن سلمان يتلقى اتصالا بشأن اليمن
    وعندما حاول الأمين العام للأمم المتحدة أن يجمع يدي المفاوضين بادر اليماني بالسلام على رئيس وفد صنعاء، وأخذ يتكلم ويوجه كلامه للأمين العام تارةً ولعبد السلام تارة أخرى، قبل أن تنطلق صيحات الفرح والتصفيق الحاد في القاعة، في إشارة إلى أهمية هذه الخطوة.

    ونشر الیماني تغریدة وضح فیھا ماجرى بینه وبین الأمین العام للأمم المتحدة أثناء تقریبه من رئیس وفد الحوثیین محمد وكتب الیماني على صفحته: "ھذا ما قلته للسید الأمین العام للأمم المتحدة عندما حاول تقریبي ومحمد عبد السلام للمصافحة: "لا داعي للتقریب فیما بیننا فھذا أخي، رغم انقلابه على الدولة وتدمیره للوطن وتسببه بھذه المأساة الإنسانیة، إلا أنه یظل أخي".

    وقد توصل الجانبان، اليوم الخميس، إلى اتفاقيات مهمة، منها اتفاق بشأن مدينة وميناء الحديدة، يقضي بانسحاب الحوثيين منها خلال 14 يوما.

    أما اتفاق تعز، فهو يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية للمدينة، وفق الأمين العام.

    من جانبها، قالت مصادر في الحكومة اليمنية، إن المقترح بشأن تعز ينص على إزالة الثكنات العسكرية من أطراف تعز وفتح المعابر الثلاثة، مضيفة أن مقترح الأمم المتحدة في تعز يقضي أيضا بفتح خط الحوبان تعز صنعاء لتسهيل مرور المساعدات.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, مشاورات السويد, الحكومة اليمنية, سفير اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني, الناطق الرسمي لجماعة أنصار الله محمد عبد السلام, السويد, اليمن
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