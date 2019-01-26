روسيا تأسف لتوريط واشنطن مجلس الأمن في "لعبة قذرة"

قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، إن روسيا تعرب عن أسفها لتوريط واشنطن مجلس الأمن في لعبة قذرة.

© REUTERS / POOL بومبيو: غوايدو هو القائد الجديد لفنزويلا وتعهد بإجراء الانتخابات

موسكو — سبوتنيك . وأكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ورطت مجلس الأمن في لعبة قذرة، وأن واشنطن دعت مجلس الأمن للانعقاد لزعزعة الوضع في فنزويلا.

وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن: "ليس لدينا أي شك في أن الوفد الأميركي دعا لجلسة اليوم لهدف واحد، هو الاستمرار في زعزعة الوضع في فنزويلا، وفرض نهجها ووصفاتها الخاصة لحل المشاكل التي واجهتها في الآونة الأخيرة".

وأضاف نيبينزيا: "نأسف لتوريط واشنطن مجلس الأمن في هذه اللعبة القذرة".