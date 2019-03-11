الولايات المتحدة تؤكد مصرع 8 من مواطنيها بحادثة الطائرة الإثيوبية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأحد، مقتل ما لا يقل عن 8 من رعاياها بحادثة تحطم الطائرة الإثيوبية.

واشنطن — سبوتنيك . وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في إحاطة إعلاميه: إن "ثمانية من مواطنيها على الأقل كانوا من بين ضحايا حادثة تحطم الطائرة".

وأضافت وزارة الخارجية أن سفاراتها في أديس أبابا ونيروبي بالتنسيق مع مجلس سلامة النقل القومي الأمريكي، تعمل مع الحكومة الإثيوبية والخطوط الجوية الإثيوبية لتقديم كل مساعدة ممكنة.

فضلا عن ذلك أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن تعازيه العميقة لأسر الضحايا.

وكتب بومبيو على حسابه على تويتر: "تعازينا للأمريكيين وجميع العائلات الأخرى المتضررة من هذه الكارثة المأساوية للخطوط الجوية الإثيوبية".

My condolences to the families of the Americans and all others affected by the tragic crash of Ethiopian Airlines. @USEmbassyAddis and @USEmbassyKenya are working tirelessly to offer all possible assistance. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 11, 2019

ولقي 157 شخصا مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية، صباح اليوم الأحد، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، في طريقها إلى مطار نيروبي.

© REUTERS / Tiksa Negeri وزير عربي ينجو بأعجوبة من تحطم الطائرة الإثيوبية

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم طائراتها من طراز " بوينغ 737- 800 ". وذكرت في بيان صادر صباح يوم الأحد "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت) [جنوب شرق أديس أبابا]".

ولفتت الشركة إلى أن الضحايا ينتمون لأكثر من 30 جنسية، بينهم 3 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة.

يذكر أن أخر أبرز حادثة شهدها هذا الطراز من الطائرات كان في 25 كانون الثاني/ يناير لعام 2010، حيث تحطمت الطائرة في البحر الأبيض المتوسط بعد إقلاعها من مطار بيروت، وهي متجهة إلى مطار أديس أبابا، ما أسفر عن مقتل 90 شخصا كانوا على متنها أغلبهم إثيوبيين ولبنانيين".