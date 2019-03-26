كونور ماكغريغر يودع حلبات النزال

أعلن المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغر عن إنهاء مسيرته في عالم رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، بعد 11 سنة من احترافه لهذه اللعبة.

وجاء هذا الإعلان عبر الحساب الرسمي للمقاتل على تويتر، وقال:

"مرحبا يا شباب، إعلان سريع، لقد قررت اعتزال الرياضة المعروفة رسميا باسم "فنون القتال المختلطة" اليوم، أتمنى لجميع زملائي القدماء التقدم في المنافسة، أنا الآن أنضم إلى شركائي السابقين في هذا المشروع، وأنا حاليا متقاعد".

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) ٢٦ مارس ٢٠١٩

وبدأ كونور مسيرته الاحترافية عام 2008، وفي عام 2013 انضم إلى منظمة "يو إف سي" الشهيرة، وحقق لقب المنظمة في وزن الريشة.

كما نال شهرة كبيرة عندما قرر الانتقال من الفنون القتالية المختلطة إلى عالم الملاكمة، ونازل واحدا من أساطير هذه الرياضة الأمريكي فلويد مايوزر، في نزال عرف باسم نزال المال، واستمر في منازلة مايوزر حتى الجولة العاشرة، حيث أنهت خبرة الأمريكي النزال بالضربة القاضية.

وكان آخر لقاءات كونور في عالم (يو إف ٍي) مع الروسي حبيب نورمحميدوف، والذي استطاع الأخير إنهاء المباراة بالإخضاع، لتشهد الحلبة بعد ذلك عراكا جانبيا، بين كل من المقاتلين وعناصر فريق خصمه.