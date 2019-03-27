تسجيل
13:24 27 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    ترامب يصافح نتنياهو

    ما وراء الدعم اللامحدود من ترامب لإسرائيل

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    الأخبار
    انسخ الرابط
    1 0 0

    يأتي اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتبعية الجولان المحتل إلى اسرائيل ضمن سياق الدعم اللامحدود الذي يقدمه سيد البيت الأبيض إلى الدولة العبرية، بعد أن كان قد اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.

    وكان وصول ترامب إلى البيت الأبيض قد شهد ترحيبا كبيرا في الأوساط الإسرائيلية، لتحقيق الوعود التي طالما انتظرها الإسرائيليون من الرؤساء السابقين، ونجح حتى اليوم في تحقيق جميع ما كان قد وعد به.

    الباحثة والأكاديمية في الشؤون الأمريكية والشرق الأوسط، عبير كايد، من الولايات المتحدة، وفي لقاء مع "سبوتنيك" ترى أن ما يقوم به ترامب يدخل في سياق الحملات الانتخابية وفشله في سوريا، وتقول: "أولا الدعم الذي يقدمه ترامب لإسرائيل يأتي في ظروف الانتخابات الداخلية في إسرائيل، ونتنياهو يريد تكريس صورة الدولة الكبرى من الفرات إلى النيل، وهذا لن يشمل فقط الجولان، بل سيكون هناك لاحقا أراض أخرى كالضفة وقطاع غزة وغيرها، ثانيا ترامب أخفق عسكريا في سوريا، ويريد أن يعطي انطباعا أن هضبة الجولان مهمة عسكريا وأمنيا من ناحية المياه لإسرائيل، فهي مهمة إذا للحفاظ على استقرار المنطقة، وهذه حجة فقط".

    "لقد جعلت الولايات المتحدة من إيران شماعة لمشروع توسعي في المنطقة، وكأن في كل بقعة من الشرق الأوسط نقول أن على إسرائيل أخذ المزيد من الأراضي بسبب إيران".

    وتضيف كايد: "ثالثا هناك ما يعرف بصفقة القرن، وهذه هي البداية فقط لتقسيم شرق أوسطي، وهناك أمر لم يهتم به الكثيرين وهو ما قاله مايك بومبيو نفسه حول موضوع توطين الفلسطينيين، وقد بدأ هذا الأمر في لبنان حيث أصبح للفلسطينيين حق التملك والإقامة، والسبب في ذلك يعود إلى ضعف الأنظمة العربية مقابل المشروع الأمريكي الإسرائيلي، لإعادة بناء ما يسمى إسرائيل التاريخية كما يريدها نتنياهو، وكان قد قال بعد توقيع الاعتراف من ترامب بان اليهود عاشوا آلاف السنين في الجولان".

    أما المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان، فصرح لـ"سبوتنيك" أن هذا الدعم يأتي في سياق تطابق المواقف بين الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية، وهو وفاء لوعود كان ترامب قد قطعها، ويوضح: هذا الموضوع كان ضمن الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، وترامب هو أول رئيس يفي بهذا الوعد، مع العلم أن عدد من الرؤساء السابقين كانوا قد وعدوا بمثل هذا، ولكن عندما تم انتخابهم لم ينفذوا هذه الوعود.

    ويكمل: "هناك تطابق بالآراء بين نتنياهو وترامب في العديد من المواضيع المطروحة للبحث، كالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان،لأنها ذات أهمية استراتيجية وأمنية للدفاع عن إسرائيل، فلو لم تكن إسرائيل في هضبة الجولان لرأينا حزب الله وإيران على شواطئ بحيرة طبرية، وبعد أن قام بعض النواب الأمريكيين بزيارة الجولان، عرفوا هذه الأهمية بالنسبة للأمن في إسرائيل، ومن هذا المنطلق اعترف ترامب بالجولان تحت السيادة الإسرائيلية، والتي تسيطر عليها إسرائيل منذ أكثر من 50 عاما، رغم المعارضة الدولية لها من الكثير من الدول، والجميع في الداخل الإسرائيلي رحب بهذا القرار، إذا ما استثنينا اليسار، والذي لم يولي أهمية لهذه الخطوة".

    النتائج المستقبلية لهذا الدعم

    وتتوقع الباحثة الأمريكية بأن نتائج هذا الدعم ستحقق المزيد من الفوائد لصالح إسرائيل، وأن تل أبيب ستستغل هذا الدعم إلى أبعد درجة، وتؤكد: "تاريخيا كان هناك علاقات خليجية إسرائيلية منذ ستينيات القرن الماضي، لكنها كانت عبر التواصل المخابراتي، والآن هذه العلاقات ستظهر إلى السطح، خصوصا بعد عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في الدوحة، لقد بدأ التطبيع العلني، وهم يريدون القول أن هذا الأمر أصبح واقعا، لمجرد مواجهة العدو إيران، لكن في الحقيقة الولايات المتحدة تريد أن تجعل إسرائيل دولة مسيطرة في المنطقة، للحد من أي توسع أو بناء للدولة الفلسطينية، والقادم سيكون السيطرة اقتصاديا لأن هضبة الجولان تحتوي الغاز والنفط، وبالتالي دخول الشركات إلى الجولان واستثمار هذه الثروات، وبناء شراكة اقتصادية في المنطقة بين أمريكا وإسرائيل".

    ولا يرى الباحث الإسرائيلي أي نتائج سلبية على الدعم الأمريكي، وأن اعتراف ترامب بالجولان لن يكون له رد فعل ذا معنى، ويوضح:

    "حتى لو كان هناك طرح للموضوع على مجلس الأمن من قبل إحدى الدول، الولايات المتحدة ستستخدم حق الفيتو ولن توافق على تغيير الوضع، أما بالنسبة للأمم المتحدة فيمكنها أن تتخذ أي قرار، لأنها قرارات غير ملزمة، ولا تغير شيئا على أرض الواقع، وهذا سيكون من دون أي مغزى".

    الخطوات اللاحقة للدعم

    ترى كايد أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لإسرائيل، وستقوم بالمزيد من الخطوات لإعطاء إسرائيل المزيد من القوة في المنطقة، وتتابع: "الخطوة الأولى التي ظهرت للعلن حين قال مايكل بنس بأنه تم القضاء على الأونروا، وهي وكالة غوث اللاجئين، وهي جزء من منظومة الأمم المتحدة، وقد قال بالحرف الواحد، لقد تم القضاء عليها لأن هذه المؤسسة معادية للسامية، الخطوات القادمة هي تدمير كل ما له علاقة بقضية اللاجئين، وما يسمى بحق العودة، والاتفاقيات السابقة، والتي تقول بالأرض مقابل السلام، والجديد هو فرض سياسات بأوامر تنفيذية، وسيكون هناك انتهاكات أكثر لسيادة أراضي الدول، منها الأردن، وهناك من يقول بأن الوصاية على القدس ستؤول إلى السعودية، والقادم هو تغيرات جيوسياسية والسيطرة على خيرات الأرض".  

    أما نيسان فيقول أن ما فعله ترامب كاف وواف، ولا تحتاج إسرائيل أكثر مما فعله، فهو قد وفى بوعوده وقام بما يجب عليه فعله: "في الوقت الحاضر لا أرى أي خطوات أخرى، فكل ما وعد به ترامب نفذه على أرض الواقع، من الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، والاعتراف حاليا بالجولان، والكل راض عن هذه الخطوات".

     

    الكلمات الدلالية:
    نتنياهو وترامب, نتنياهو, ترامب, أخبار الجولان, أخبار إسرائيل, أخبار سوريا, أخبار الولايات المتحدة, الولايات المتحدة, الجولان, إيران, إسرائيل, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المشاركات في مسابقة ملكة جمال روسيا 2019 في موسكو
    انطلاقة جميلة...المشاركات في مسابقة "ملكة جمال روسيا 2019"
    اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان يلغم عملية التسوية في الشرق الأوسط
    اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان يلغم عملية التسوية في المنطقة
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك