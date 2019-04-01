لجنة الانتخابات الأوكرانية: زيلينسكي يتصدر سباق الانتخابات الرئاسية

أعلنت لجنة الانتخابات الأوكرانية المركزية بعد فرز 10.27 بالمئة من الأصوات، أن الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي حصل على 29.66 بالمئة، والرئيس الحالي بيترو بوروشينكو يتفوق على يوليا تيموشينكو بنسبة 3.08 بالمئة، بحصوله على 16.83 بالمئة من الأصوات.

© REUTERS / Eric Gaillard أوكرانيا... نسبة مشاركة الناخبين في انتخابات الرئاسة بلغت 63.48 بالمئة

موسكو- سبوتنيك . واحتلت زعيمة حزب "باتكيفشينا" (الوطن) المعارض يوليا تيموشينكو المرتبة الثالثة بحصولها على 13.75 بالمئة من الأصوات.

كما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في البلاد وصلت إلى 63.48 بالمئة.

وأكدت لجنة الانتخابات أن عملية التصويت جرت بهدوء وفي أجواء عادية".

والجدير بالذكر، أن الانتخابات الرئاسية الأوكرانية جرت الأحد، حيث تنافس 39 مرشحا على منصب رئيس الدولة.