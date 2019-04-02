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16:40 02 أبريل/ نيسان 2019
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    رجل أعمال السوري عبد الرحيم عبد القادر رحال

    مشاركة سورية واسعة في معرض "أرابيا إكسبو"

    © Photo/ Abdulrahim Abdulkader Rahal
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    أصبح "أرابيا إكسبو" ملتقى لرجال الأعمال العرب مع نظرائهم الروس، في معرض يسهم في توسيع الاتصالات بين الجانبين، والتوصل إلى اتفاقات تجارية بين بلدان العالم العربي وروسيا.

    وتشارك الجمهورية العربية السورية  في "أرابيا إكسبو"  كأحد أبرز المشاركين في المعرض، ومجلس الأعمال الروسي العربي، كما أوضح رجل الأعمال السوري عبد الرحيم رحال في لقاء مع "سبوتنيك".

    جناح سوري كبير في المعرض

    أكد السيد عبد الرحيم أن جناحا سوريا كاملا سيكون في المعرض، يضم أكثر من 30 شركة سورية، سيعرض منتجات سورية غذائية ونسيجية، كما يشارك في المؤتمر رجال أعمال مميزين، بالإضافة إلى القطاع العام السوري ممثلا بهيئة تنمية الصادرات، والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، واتحاد المصدرين السوريين، وعدد من غرف الصناعة والتجارة.

    وأكد رحال أن المشاركة جاءت تلبية لدعوة الدولة الصديقة روسيا الاتحادية، ولعرض المنتجات والبضائع السورية الممتازة من ناحية الجودة، بهدف توقيع عقود تصدير إلى الأسواق الروسية، أو إلى بعض الدول المشاركة في المعرض.

    التعاون الروسي السوري

    وتحدث رجل الأعمال السوري على أن التعاون بين روسيا وسوريا موجود، ويزداد يوما بعد يوم بشكل ملحوظ، وكان آخره إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الجمهورية العربية السورية عن عدة شركات مرخصة في سوريا، ضمن شراكة بين رجال أعمال سوريين وروس.

    وأوضح بأن قطاع الأعمال في سوريا حاليا يواجه بعض الصعوبات، خصوصا من ناحية العقوبات الأمريكية والأوروبية على سوريا والشعب السوري، وأن الحكومة تعمل بشكل جاد ودائم لتذليل هذه المصاعب.

    إعادة الإعمار

    وعن الدور الروسي في إعادة إعمار سوريا في مرحلة ما بعد الحرب، أكد رحال أن توجيهات القيادة السياسية في سوريا واضحة وصريحة، في منح الأولوية المطلقة في عملية إعادة الإعمار إلى الدول الصديقة، والتي وقفت إلى جانب الشعب السوري في القضاء على الإرهاب، وهما في الدرجة الأولى روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والصين الشعبية، وأن عمليات الإعمار بالفعل قد بدأت في سوريا، بمشاركة عدد من الجهات الروسية مع شركاء سوريين، سواء من القطاع العام أو الخاص.

    وتعقد الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال الروسي السوري في الفترة بين 8-10 نيسان/ أبريل الجاري، في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة واسعة من دول الجامعة العربية. 

    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, أخبار سوريا, رجال أعمال, اقتصاد, سوريا, روسيا
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