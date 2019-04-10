الرياض تكشف تفاصيل اجتماع سعودي أمريكي قطري... ماذا حدث في العاصمة

عقد في العاصمة السعودية الرياض، الاثنين الماضي، اجتماع عربي أمريكي شاركت فيه قطر، في إطار التحضير لإطلاق "تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" ، إن الاجتماع كان في إطار التحضير لإطلاق التحالف المعروف إعلاميا باسم " الناتو العربي "، مؤكدا أن الاجتماع عقد "بمشاركة رفيعة المستوى من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية".

وأوضحت أن الاجتماع "يعد خطوة مهمة ضمن خطوات إطلاق هذا التحالف، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وكان وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن، صرح بأن مشروع الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل تحالف شرق أوسطي، محكوم بالفشل في حال لم تحل الأزمة الدبلوماسية في الخليج العربي.

وأضاف عبد الرحمن: "تبذل الولايات المتحدة جهودا لإنشاء هذا التحالف، وموقفنا كالتالي: قبل التحدث عن تحالف، نحتاج لحل لمشكلة رئيسية، لا يمكننا الحديث عن ائتلاف يضم دولا في حالة حرب مع بعضها البعض"، مشيرا إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، التي قاطعت قطر.