اهتمام واضح بالعلاقات الاقتصادية الروسية القطرية

عقد في غرفة التجارة الروسية، اليوم، اجتماع لمجلسي الأعمال الروسي القطري، والقطري الروسي، ضم وفدا من رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم الروس، لتطوير التبادل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وحضر من الجانب القطري كل من سفير دولة قطر في روسيا فهد بن محمد العطية، وعلي بن عبد اللطيف المسند رئيس الوفد القطري وعدد من رجال الأعمال القطريين، بينما كان من الجانب الروسي كل من فلاديمير بادالكو نائب رئيس غرفة التجارة الروسية بالإضافة إلى رئيس مجلس الأعمال الروسي القطري أحمد بالانكويف، ورجال أعمال روس ينشطون في مختلف مجالات الاستثمار.

ورحب بادالكو بالوفد القطري، وعبر عن الاهتمام الكبير والآفاق الواعدة لتنمية التعاون بين الطرفين، على الرغم من أن التبادل التجاري ليس كبير في الوقت الحالي بين البلدين، ودعا إلى المزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين قطر روسيا لرفع المستوى الإقتصادي بما يناسب العلاقات السياسية الوثيقة بين البلدين.

وشكر علي بن عبد اللطيف المسند عضو غرفة التجارة القطرية مضيفيه الروس، على حسن الاستقبال والضيافة، وأكد على أن العلاقات القطرية الروسية تشهد مزيدا من التطوروالتحسن يوما بعد يوم، وأن الوقت قد حان لدفع العلاقات الاقتصادية نحو الأمام، خاصة بأن مناخ الأعمال لدى البلدين يشجع على زيادة الاستثمار.

وبدوره قال السفير القطري فهد بن محمد العطية في روسيا الاتحادية أن بلاده تتطلع إلى زيادة التعاون مع روسيا، وعلى الرغم من أن قطر دولة صغيرة إلا ان هناك مشاريع واستثمارات كبيرة، وبنية تحتية ومرافق عالية الجودة، بالإضافة إلى بيئة استثمارية وضريبية محفزة جدا، لذلك كل الظروف مهئية للتجار ورجال الأعمال الروس، لاتخاذ قطر كوجهة لهم واعتبارها كمحطة مهمة نحو الأسواق الكبيرة في المنطقة.

وأضاف بن محمد العطية: بالنسبة للقطريين هناك تصور للمعرفة في الفرص الموجودة في روسيا، وأتمنى التعريف أكثر حول الفرص في البلدين، وأن يكون هناك حوار مفتوح لمعرفة ما المطلوب من الحكومات لتوفير مناخ مناسب للأعمال، وقطر ستكون ضيف في مؤتمر سان بطرسبورغ الأقتصادي عام 2020.

فيما قال رئيس مجلس الأعمال الروسي القطري أحمد بالانكويف أن قطر تحتل مرتبة هامة بالنسبة للعلاقات التجارية، وفي السنوات الأخيرة شهدت العلاقات تطورا كبيرا نحو الأفضل، والتبادل التجاري الحالي لا يناسب طموحاتنا، واليوم كل من الدولتين تعملان على تشجيع العلاقات التجارية حتى تتحسن وتتطور.

وألقى بعد ذلك عدد من رجال الأعمال الروس كلمات تحدثوا فيها عن اهتماماتهم والفرص الاستثمارية التي يرغبون بتطويرها مع الشركاء القطريين، كما دعوا نظرائهم إلى طرح أفكارهم وتطوير أفق التعاون لبناء علاقات اقتصادية أكثر متانة بين الطرفين.

فيما أعرب رجال الأعمال القطريون ضمن الوفد عن تطلعاتهم إلى تصدير منتجاتهم إلى السوق الروسية، والحصول في الوقت ذاته على المواد الأولية المتوفرة بكثرة في روسيا، ودعوا إلى تطوير التعاون في قطاع الأعمال مع روسيا الاتحادية.

© Sputnik . Aiham Massa اجتماع غرفتي التجارة القطرية والروسية - فلاديمير بادالكو نائب رئيس غرفة التجارة الروسية، سفير دولة قطر في روسيا فهد بن محمد العطية، علي بن عبد اللطيف المسند عضو غرفة التجارة القطرية

وفي ختام اللقاء تم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين غرفتي التجارة القطرية والروسية، وقعها كل من السيدين علي بن عبد اللطيف المسند عن الجانب القطري، وفلاديمير بادالكو نائب رئيس غرفة التجارة الروسية.