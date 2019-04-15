تدريبات بحرية لعدة دول قبالة الشواطئ البحرينية

يقوم عدد من الدول الغربية بتدريبات عسكرية بحرية قبالة سواحل البحرين، وتأتي التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من جهة والبحرين من جهة أخرى لأهداف أمنية في المنطقة.

© Sputnik . Vitaliy Ankov رحلة أنجزتها غواصتان روسيتان يعقبها إقالة وزير البحرية الأمريكية

وأعلنت المتحدثة باسم ​البحرية الأميركية،​ كلوي مورغان، أن البحرية الأميركية والفرنسية والبريطانية تقوم بتدريب عسكري على إزالة ​الألغام​ قبالة سواحل ​البحرين​ ، بهدف إثبات الالتزام المشترك لهذه الدول الثلاث في ضمان حرية الملاحة والتجارة في ​الخليج​.

وأشارت مورغان أن "هذه المناورات التي أطلق عليها اسم "أرتيميس ترايدنت 19"، هي محض دفاعية، لكنّنا في الوقت نفسه على استعداد للتعامل مع أي تهديد".

كما أشادت المتحدثة الأميركية بالشراكة الكبرى بين بحرية ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​فرنسا​ و​بريطانيا.