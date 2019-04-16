حزب العدالة والتنمية يتقدم بطلب لإلغاء نتائج انتخابات البلدية لإسطنبول

أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، على إحسان ياووز، أن الحزب تقدم بطلب للجنة العليا للانتخابات بإلغاء نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال ياووز، في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، "تقدمنا بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول".

© AP Photo / Uncredited أردوغان يطالب بإلغاء انتخابات إسطنبول

وأوضح أن "هناك شبهات لم نتمكن من إزالتها بعد واللجنة العليا للانتخابات هي المرجع الوحيد الذي سيزيل هذه الشبهات".

واعتبر ياووز أنه "لو تم فرز كل الأصوات لكنا قد فزنا في الانتخابات"، مشيرا إلى أنه "تم تسجيل نحو 16 ألف و884 صوت من أصوات حزب العدالة والتنمية لصالح حزب الشعب الجمهوري".