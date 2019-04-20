بالفيديو... نمر يهاجم حارسته أمام الجمهور

قال مسؤولون في توبيكا في شمال شرق ولاية كانساس الأمريكية إن نمرًا هاجم حارسة في حديقة الحيوانات بالمدينة.

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وحسب "أسوشيتد برس" ذكرت صحيفة "توبيكا كابيتال جورنال" أن الحادث وقع في حوالي الساعة 9:30 من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي، عندما قام نمر سومطري يدعى سانجيف بمهاجمة العاملة في مكان مغلق.

وقالت بريندان وايلي مديرة حديقة الحيوانات في توبيكا إن الحارسة عانت من جروح وثقب في رأسها وعنقها وظهرها. وأضافت وايلي أنها كانت مستيقظة ومتيقظة عندما نقلت بسيارة الإسعاف إلى المستشفى وكانت في حالة مستقرة بعد ظهر يوم السبت. ولم يتم الافراج عن اسم حارسة الحديقة.

وأفادت الوكالة الأمريكية بأن حديقة الحيوان كانت مفتوحة وقت الهجوم وشهده بعض الناس. ثم أعيد فتحها بعد حوالي 45 دقيقة من الهجوم.

ويحقق المسؤولون فيما أدى إلى الهجوم.

وجاء سانجيف إلى حديقة حيوان توبيكا في أغسطس/ آب 2017 من حديقة للحيوانات في أكرون، بأوهايو.

وحسب "سي أن أن" فإن المرأة ونمر سومطرة البالغ من العمر 7 سنوات ويدعى سانجيف كانا كلاهما في موطن النمر بعد فترة وجيزة من افتتاح حديقة الحيوان.

وقالت وايلي إن حارسة الحديقة تعمل في هذا المكان منذ سنوات.

وأكدت أن حديقة الحيوان لا تفكر في قتل النمر. وقالت ويلي إن نمور سومطرة من الأنواع "النادرة للغاية" و"المهددة بالانقراض". وأنجب سانجيف مؤخراً أربعة أشبال.

وقالت "سي أن أن" إن موظفي الحديقة استجابوا بسرعة وفعالية للسيطرة على الحادث في غضون 10 دقائق.

وأنه تم إخطار جميع موظفي حديقة الحيوان بعد الهجوم. وكان موظفو الفيل على مسافة قصيرة وكانوا قادرين على جذب النمر مرة أخرى إلى القفص، حيث تم تأمينه.