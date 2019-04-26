شعبان: دعوة الصين لسوريا إلى قمة "الحزام والحرير" تحد مهم للعقوبات الأمريكية

أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان أن دعوة الصين لسوريا إلى قمة الحزام والحرير تحد مهم للعقوبات الأمريكية وتوجه جديد لتناسق السياسات بشكل يختلف عن التدخل في شؤون الدول الداخلية التي تقوم بها الولايات المتحدة.

وقالت شعبان، أمس الخميس: "إن طريق الحرير لا يكون طريق حرير إذا لم يمر بسوريا والعراق وإيران إذ تحظى سوريا بمكانة في هذه القمة لكونها أساسية في طريق الحرير التاريخي ولأن تضحيتها ومكافحتها للإرهاب محط تقدير الشعب الصيني وكل الشعوب المؤمنة بالإنسانية والمحبة والسلام في العالم"، وفقا لموقع قناة "الميادين".

وأوضحت شعبان أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية سيرتد عليها على نحو خطير فهي تعتقل النساء والأطفال في مخيم الركبان وتحمي الإرهابيين في منطقة التنف وتحتل جزءا من الأراضي السورية.

ورأت شعبان أن نظام أردوغان لم يلتزم باتفاق أستانا بما يتعلق بإدلب إذ لا بد أن يغادر الأتراك الأراضي السورية وهم مسؤولون عن تمرير كل الإرهابيين الذين أتوا إلى سوريا، وقالت: "لن نتخلى عن أي ذرة تراب من الأرض السورية".

وأكدت شعبان أن الشعب السوري سيصبر في المحنة الاقتصادية كما صبر في الحرب على الإرهاب.

وكانت أعمال الدورة الثانية لقمة "حزام واحد طريق واحد" التي تستمر لثلاثة أيام انطلقت في وقت سابق في بكين تحت عنوان "تناسق السياسات" بمشاركة 37 رئيس دولة ورئيس وزراء و150 وزيرا من أنحاء العالم.