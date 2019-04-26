لماذا طلب السفير القطري لقاء نائب وزير الخارجية الروسي

بحث نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، مع سفير دولة قطر في موسكو، فهد العطية، المسائل المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

موسكو — سبوتنيك. وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن بوغدانوف استقبل سفير دولة قطر في موسكو بناء على طلبه.

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وقالت الخارجية الروسية في بيان لها بهذا الشأن: "خلال المحادثة تمت مناقشة عدد من القضايا الملحة المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الروسي — القطري متعدد الأوجه، بما في ذلك الاستمرار في إجراء حوار سياسي منتظم وتعزيز التعاون في مجال قطاع الأعمال والعلاقات الإنسانية — الثقافية. كذلك وتبادل الطرفان الآراء حول الجوانب المحورية لتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إلى ذلك أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، الذي زار دولة قطر في بداية نيسان/ أبريل الجاري. بأن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب عن تأييده للخطوات التي يتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط.

وقبل أسابيع، تلقى أمير قطر رسالة شفوية من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها".

وذكرت الوكالة القطرية أن "إيغور سيتشين المدير التنفيذي لشركة "روس نفط" الروسية، قام بنقل الرسالة، خلال استقبال أمير قطر له بمكتبه في الديوان الأميري".