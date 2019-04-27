بعد تصوير الحرس الثوري حاملة طائرات في الخليج... الجيش الأمريكي يهدد

قال الجنرال ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية: ستكون لدينا الموارد الضرورية لردع إيران عن أي تحرك قد يكون خطيرا.

وأضاف قائد القيادة المركزية الأمريكية في حوار مع "سكاي نيوز العربية": "إننا نتواصل مع حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة للتأكد من أننا متحدون ضد التهديد الإيراني ".

وحسب "رويترز" نقلت القناة التليفزيونية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها عن ماكينزي قوله إن "خفض عدد السفن الأمريكية في سوريا سوف يتم بحذر".

وأظهر تقرير اليوم السبت لقطات من طائرة دون طيار تابعة للحرس، طارت فوق حاملة أمريكية وسفينة حربية أمريكية أخرى في الخليج العربي. وأظهرت الصور المقاتلات النفاثة المتوقفة على سطح حاملة الطائرات.

ولم يوضح تقرير الفيديو المصور متى تم تصوير اللقطات.

ويأتي هذا التطور بعد أن صنفت الحكومة الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر الحرس كمجموعة إرهابية لزيادة الضغط على إيران وعزل البلاد. وردت إيران بتصنيف جميع القوات الأمريكية كإرهابيين.

Lt. Gen. Kenneth McKenzie, director of joint staff, says military objectives targeting facilities critical to Syria's chemical weapons infrastructure were "accomplished." https://t.co/bAia1f1Uj6 pic.twitter.com/vcgctkz3oA — CBS News (@CBSNews) April 14, 2018

وقال الملازم كلوي مورغان، المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، إن الولايات المتحدة وحلفاءها ملتزمون بحرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأشارت وكالة تسنيم الإيرانية إلى أن تواجد أسطول البحرية الأمريكية في منطقة الخليج يعود إلى حقبة الثمانينيات، والحرب البحرية وحرب ناقلات النفط التي استهدفت "إضعاف قوة ايران وذلك عقب نجاحها في مواجهة الجيش العراقي" بحسب ما تقول الوكالة.

وأضافت أنه منذ ذلك الوقت دخلت البحرية الأمريكية إلى مياه الخليج بهدف دعم الجيش العراقي كما بدأت المواجهة بين إيران وأمريكا.

القوة البحرية في #الحرس_الثوري الإيراني تنشر فيديو لعملية رصد حاملة طائرات أميركية في مياه الخليج pic.twitter.com/YDqm3rbEuz — Ali Mourad (@alihmourad) April 27, 2019

وأضافت: "لكن الجمهورية الإسلامية بسبب الظروف الجغرافية، وكذلك امتلاكها لقوة بحرية كبيرة وقدرتها على السيطرة على مضيق هرمز وتمكنها حتى اليوم من توفير الأمن لهذه المنطقة بشكل جيد، ترصد طائراتها المسيرة التابعة لبحرية حرس الثورة الإسلامية جميع تحركات السفن الأجنبية في الخليج".

وأشارت الوكالة إلى أن الصور التي التقطت مؤخراً هي صور جديدة "يتم فيها رصد أسطول الأمريكيين في الخليج من قبل الطائرات المسيرة لبحرية حرس الثورة الإسلامية، وهذه الصور تتمتع بخصائص مميزة مقارنة بالصور التي نشرت إلى حد الآن عن رصد تلك السفن".