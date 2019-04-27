قائد القيادة المركزية الأمريكية: ستكون لدينا الموارد لردع إيران عن أي تحرك خطير

قال الجنرال ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية: ستكون لدينا الموارد الضرورية لردع إيران عن أي تحرك قد يكون خطيرا.