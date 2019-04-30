كاف يعلن أسعار تذاكر بطولة أمم أفريقيا 2019

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم الإثنين، أسعار تذاكر بطولة أمم أفريقيا 2019، والتي من المقرر أن تقام في مصر من الفترة 21 يونيو / حزيران، إلى 19 يوليو/ تموز بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري، أسعر التذاكر عبر تغريدة له بحاسبه بموقع "تويتر"، حيث حدد سعر تذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يتواجد فيها المنتخب المصري بـ 100 جنيه مصري، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية و500 جنيه مصريا للدرجة الأولى.

ويستطيع الجمهور بهذه التذكرة مشاهدة مباراتين في الملعب نفسه، فعلى سبيل المثال يمكن للمشاهد شراء تذكرة واحدة يحضر بها مباراتي المغرب وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا وناميبيا يوم 28 يونيو / حزيران في استاد السلام.

اللجنة المنظمة تعلن أسعار التذاكر بكأس أمم افريقيا.. وتؤكد: نسعى لمدرجات ممتلئة في كل مباريات البطولة🇪🇬🏆#Egypt2019 #مصر_٢٠١٩ pic.twitter.com/d1fcmFs6QV — EFA.eg (@EFA) ٢٩ أبريل ٢٠١٩

أما فيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر فحددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.

ونسقت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 ملف أسعار التذاكر مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تمهيدا لطرحها للجماهير.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن الأسعار المطروحة جاءت بعد دراسة وافية لجميع الجوانب، إذ تهدف إلى جذب عدد كبير من الحضور للقاءات المنتخبات الأفريقية المختلفة، بخلاف مباريات المنتخب المصري.

وتم تنسيق الأسعار بناء على المباريات وأماكنها من حيث سعة الاستاد والمدينة المضيفة وعدد المباريات التي يستقبلها الاستاد في اليوم نفسه، بحيث تشهد جميع المباريات حضورا جماهيريا جيدا.

وراعت اللجنة أن تكون الأسعار تنافسية قياسا بالأسعار السابقة للبطولات القارية والعالمية.