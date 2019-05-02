معرفة أصل الإنسان تقترب... اكتشاف سلالة غامضة مثل البشر عاشت قبل 160 ألف سنة

في عام 1980، دخل راهب بوذي من التبت إلى كهف مقدس للصلاة. وعلى الأرض، وجد عظام نصف فك بشري، مرصع بسنين.

© Photo / Chang et al. / Nature Communications / NPG الرابط المفقود...في البلقان حل سر "هل أصل الإنسان قرد"

أمس أفاد فريق من العلماء أنه تم العثور على حفرية تنتمي إلى "دنيسوفانس" يبلغ عمرها 160 ألف عام وهو عضو في سلالة من البشر الغامض، مثل البشر البدائيون الذين اختفوا منذ حوالي 50000 عام.

وبحسب "نيويورك تايمز" فإن الحفرية هي أول دليل على هذا النوع الموجود خارج كهف دينيسوفا في سيبيريا، مؤيدة النظرية القائلة بأن هؤلاء الأقارب للبشر المعاصرين كانوا يعيشون ذات يوم في معظم أنحاء وسط وشرق آسيا.

وقال بينس فيولا، عالم الأحياء القديم بجامعة تورنتو والذي لم يشارك في الدراسة الجديدة: "أنا متحمس للغاية — لدينا دينيسوفان في مكان آخر غير دينيسوفا". "كنا نعرف عن دينيسوفانز لمدة 10 سنوات ولم نعثر عليها في أي مكان آخر".

وفي سبعينيات القرن العشرين، بدأ الباحثون الروس في حفر كهوف دينيسوفا في سيبيريا. على مر السنين، ووجدوا ثروة من العظام. وبدا البعض وكأنهم قد أتوا من البشر أو من قريب بشري منقرض.

1st fossil jaw of the Denisovans finally starts to put a face on our enigmatic human relatives. Biggest Denisovan fossil yet was found on the Tibetan Plateau, showing they were widespread--and lived at altitude. (Nat) https://t.co/tHTAdL9upi pic.twitter.com/atjxJaeY2E — Steven Ashley (@steveashleyplus) May 1, 2019

وعلى أمل الحصول على أدلة، أرسل علماء الآثار بعض العظام إلى معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية في لايبزيغ، ألمانيا، الذي يتفوق خبراءه في استرجاع الحمض النووي من الحفريات.

وكما اتضح فإن بعض العظام تحتوي على الحمض النووي البدائي. لكن في عام 2010، اكتشف باحثو ماكس بلانك أن عظمة إصبع واحد تحمل جينات مختلفة من سلالة بشرية غير معروفة.

وعلى مدى العقد الماضي، اكتشف العلماء المزيد من أسنان Denisovan وشظايا العظام، بما في ذلك قطعة من الجمجمة. ويبدو أن سكان دينيسوفان عاشوا في الكهف، متوقفين عن العمل، من 287000 عام إلى حوالي 50000 سنة مضت.

My story on this very cool new fossil:First fossil jaw of Denisovans finally puts a face on elusive human relatives | Science | AAAS https://t.co/a6pkPzdQ7w — Ann Gibbons (@evolutionscribe) May 1, 2019

وانطلاقًا من الحمض النووي الخاص بهم، شارك دينيسوفان سلفًا مشتركًا مع البشر البدائيون منذ حوالي 400000 عام، إذ يحمل الأشخاص في شرق آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ والأمريكتين بعض الحمض النووي لـ Denisovan.

وتبين أن انتشار ذلك الـ"دي أن أيه" في البشر الأحياء يشير بقوة إلى أنهم ربما عاشوا في جميع أنحاء شرق وجنوب شرق آسيا. وربما ليس هناك فقط: ففي وقت سابق من هذا الشهر، أشار فريق من الباحثين إلى أن عددًا من سكان دينيسوفان وصلوا إلى غينيا الجديدة وتواصلوا مع البشر المعاصرين.

ومع الاكتشاف الجديد، أصبحت صورة دينيسوفان أكثر وضوحًا. ويبدو أن كل شيء في رؤوسهم كان كبيرًا، من الأضراس العملاقة إلى فكهم الكثيف إلى أحجام المخ الهائلة لديهم. وتكهن الدكتور فيولا أن البالغين منهم قد يكون وزنهم أكثر من 200 رطل.

#Denisovan Jawbone Discovered in a Cave in Tibet.



Until now, fossils of the ancient human species had been found in just one Siberian cave. The discovery suggests that #Denisovans roamed over much of Asia.https://t.co/16kqFiRayh #evolution pic.twitter.com/poLSMEB8wJ — Biomedical Journal (@BiomedJ) May 2, 2019

وقال "أفترض أنهم كانوا أفرادًا كباراً وأقوياء للغاية". "هؤلاء مثل لاعبي كرة القدم."

وبحسب موقع "أخبار العلوم" فإنه تم التعرف على الحفرية الأولى لأبناء عمومتنا من Denisovans التي تم اكتشافها خارج سيبيريا في التبت. وتشير إلى أن الحفريات من هؤلاء البشر المنقرضين كانوا أكثر انتشارًا مما كنا نظن، وأنها قد تساعد في تسوية نقاش طويل حول أصولنا.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص في التبت يحملون جينًا محددًا من دينيسوفان يسمح لخلايا الدم الحمراء بالتعامل مع مستويات الأكسجين المنخفضة، مما يساعد الناس على العيش على ارتفاعات عالية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام تحليل البروتين كطريقة وحيدة لتحديد الفصيلة، كما يقول عضو الفريق فريدو ويلكر بجامعة لانتشو في الصين.

First hominins on the #Tibetan Plateau were #Denisovans



So far, Denisovans were only known from a small collection of fossil fragments from Denisova Cave in Siberia. A research team now describes a 160,000-year-old hominin mandible from Xiahe in China.https://t.co/rSn4gIKeQe pic.twitter.com/3lWd5if4Ne — Science Academy (@SienceAcademy) May 2, 2019

ويقول موراي كوكس من جامعة ماسي في نيوزيلندا إن هذه التقنية ستكون مفيدة بشكل متزايد للحفريات بعيداً عن تقنية الحمض النووي.

ويقول هوبلن إن العديد من الحفريات المكتشفة سابقًا من مواقع في الصين لها ميزات لا تتطابق مع تلك الخاصة بالبشر المعاصرين أو الإنسان الواقف.