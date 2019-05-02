تسجيل
00:21 03 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    افتتاح كهف بايشيا كارست حيث تم اكتشاف عظم أحفوري لعضو منقرض من شجرة العائلة البشرية يدعى دينيسوفان

    معرفة أصل الإنسان تقترب... اكتشاف سلالة غامضة مثل البشر عاشت قبل 160 ألف سنة

    © REUTERS / HANDOUT
    الأخبار
    انسخ الرابط
    1 0 0

    في عام 1980، دخل راهب بوذي من التبت إلى كهف مقدس للصلاة. وعلى الأرض، وجد عظام نصف فك بشري، مرصع بسنين.

    An ancient human fossil
    © Photo / Chang et al. / Nature Communications / NPG
    الرابط المفقود...في البلقان حل سر "هل أصل الإنسان قرد"
    أمس أفاد فريق من العلماء أنه تم العثور على حفرية تنتمي إلى "دنيسوفانس" يبلغ عمرها 160 ألف عام وهو عضو في سلالة من البشر الغامض، مثل البشر البدائيون الذين اختفوا منذ حوالي 50000 عام.

    وبحسب "نيويورك تايمز" فإن الحفرية هي أول دليل على هذا النوع الموجود خارج كهف دينيسوفا في سيبيريا، مؤيدة النظرية القائلة بأن هؤلاء الأقارب للبشر المعاصرين كانوا يعيشون ذات يوم في معظم أنحاء وسط وشرق آسيا.

    وقال بينس فيولا، عالم الأحياء القديم بجامعة تورنتو والذي لم يشارك في الدراسة الجديدة: "أنا متحمس للغاية — لدينا دينيسوفان في مكان آخر غير دينيسوفا". "كنا نعرف عن دينيسوفانز لمدة 10 سنوات ولم نعثر عليها في أي مكان آخر".

    وفي سبعينيات القرن العشرين، بدأ الباحثون الروس في حفر كهوف دينيسوفا في سيبيريا. على مر السنين، ووجدوا ثروة من العظام. وبدا البعض وكأنهم قد أتوا من البشر أو من قريب بشري منقرض.

    وعلى أمل الحصول على أدلة، أرسل علماء الآثار بعض العظام إلى معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية في لايبزيغ، ألمانيا، الذي يتفوق خبراءه في استرجاع الحمض النووي من الحفريات.

    وكما اتضح فإن بعض العظام تحتوي على الحمض النووي البدائي. لكن في عام 2010، اكتشف باحثو ماكس بلانك أن عظمة إصبع واحد تحمل جينات مختلفة من سلالة بشرية غير معروفة.

    وعلى مدى العقد الماضي، اكتشف العلماء المزيد من أسنان  Denisovan  وشظايا العظام، بما في ذلك قطعة من الجمجمة. ويبدو أن سكان دينيسوفان عاشوا في الكهف، متوقفين عن العمل، من 287000 عام إلى حوالي 50000 سنة مضت.

    وانطلاقًا من الحمض النووي الخاص بهم، شارك دينيسوفان سلفًا مشتركًا مع البشر البدائيون منذ حوالي 400000 عام، إذ يحمل الأشخاص في شرق آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ والأمريكتين بعض الحمض النووي لـ Denisovan.

    وتبين أن انتشار ذلك الـ"دي أن أيه" في البشر الأحياء يشير بقوة إلى أنهم ربما عاشوا في جميع أنحاء شرق وجنوب شرق آسيا. وربما ليس هناك فقط: ففي وقت سابق من هذا الشهر، أشار فريق من الباحثين إلى أن عددًا من سكان دينيسوفان وصلوا إلى غينيا الجديدة وتواصلوا مع البشر المعاصرين.

    ومع الاكتشاف الجديد، أصبحت صورة دينيسوفان أكثر وضوحًا. ويبدو أن كل شيء في رؤوسهم كان كبيرًا، من الأضراس العملاقة إلى فكهم الكثيف إلى أحجام المخ الهائلة لديهم. وتكهن الدكتور فيولا أن البالغين منهم قد يكون وزنهم أكثر من 200 رطل.

    وقال "أفترض أنهم كانوا أفرادًا كباراً وأقوياء للغاية". "هؤلاء مثل لاعبي كرة القدم."

    وبحسب موقع "أخبار العلوم" فإنه تم التعرف على الحفرية الأولى لأبناء عمومتنا من Denisovans  التي تم اكتشافها خارج سيبيريا في التبت. وتشير إلى أن الحفريات من هؤلاء البشر المنقرضين كانوا أكثر انتشارًا مما كنا نظن، وأنها قد تساعد في تسوية نقاش طويل حول أصولنا.

    ووجدت الدراسة أن الأشخاص في التبت يحملون جينًا محددًا من دينيسوفان يسمح لخلايا الدم الحمراء بالتعامل مع مستويات الأكسجين المنخفضة، مما يساعد الناس على العيش على ارتفاعات عالية.

    وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام تحليل البروتين كطريقة وحيدة لتحديد الفصيلة، كما يقول عضو الفريق فريدو ويلكر بجامعة لانتشو في الصين.

    ويقول موراي كوكس من جامعة ماسي في نيوزيلندا إن هذه التقنية ستكون مفيدة بشكل متزايد للحفريات بعيداً عن تقنية الحمض النووي.

    ويقول هوبلن إن العديد من الحفريات المكتشفة سابقًا من مواقع في الصين لها ميزات لا تتطابق مع تلك الخاصة بالبشر المعاصرين أو الإنسان الواقف.

    انظر أيضا:

    العلماء يعثرون على جين قد يكون مسؤولا عن تحويل القرد إلى إنسان
    اكتشاف يدحض نظرية تطور الإنسان من القرد
    الكلمات الدلالية:
    أصل الإنسان, حفرية, اكتشاف, الإنسان, التبت, العالم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتيات في منتدى المنطقة القطبية الشمالية الدولي: المنتدى الدولي لإقليم الحوار في سان بطرسبورغ
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر أبريل 2019
    كيف انعكست العقوبات الأمريكية على السياحة الإيرانية
    كيف انعكست العقوبات الأمريكية على السياحة الإيرانية
    اختلافات بين المقاتلة الروسية سو-35 والمقاتلة الأمريكية إف-35
    اختلافات بين المقاتلتين الروسية "سو-35" والأمريكية "إف-35"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك