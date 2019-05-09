واشنطن تحذر طهران من مهاجمة المصالح الأمريكية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس إن التهديدات الصادرة عن إيران تزايدت في الأسابيع القليلة الماضية.

وحسب "رويترز" حذر بومبيو طهران من أن أي هجوم على المصالح الأمريكية سيستتبع ردا سريعا من واشنطن.

وأضاف في بيان "على النظام في طهران أن يفهم أن أي هجمات يشنها هو أو وكلاؤه من أي هوية على مصالح الولايات المتحدة أو مواطنيها ستقابل برد أمريكي سريع وحاسم".

وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقوبات جديدة على إيران، أمس الأربعاء، تستهدف إيرادات صادراتها من المعادن الصناعية.

وفي اليوم ذاته، أعلنت إيران تعليق بعض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي الموقع، عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا، وهددت بإجراءات إضافية خلال 60 يوما، في حال لم تطبق الدول التزاماتها تجاه الاتفاق.