الحرس الثوري: السفن الحربية الأمريكية بالمنطقة تحت السيطرة الكاملة للجيش الإيراني

قال قائد بالحرس الثوري إن إيران تسيطر سيطرة تامة على شمال مضيق هرمز.

طهران — سبوتنيك. وأكد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي أن جميع السفن (بما فيها الأمريكية) في الخليج تقع تحت سيطرة الجيش والحرس، كذلك المنطقة الشمالية في مضيق هرمز، ولن يستطيع أحد الاقتراب من السواحل الإيرانية إلا بإذن.

وقال فدوي في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الأربعاء "جميع السفن الموجودة في الخليج الفارسي هي تحت السيطرة الكاملة لبحرية الجيش والحرس الثوري، ولا يوجد أي قلق".

وأضاف أن "كامل المنطقة الشمالية في مضيق هرمز هي تحت السيطرة الإيرانية، يجب أن يأخذوا الإذن منا عند العبور لذلك لا يستطيعون أن يقتربوا من سواحلنا".

ووصلت حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لنكولن" إلى بحر العرب في طريقها إلى الخليج، على خلفية التصعيد الأخيرة بين أميركا وإيران، التي هددت بإغلاق مضيق هرمز.

ورغم حجم القوة الهائلة، التي تملكها حاملة الطائرات الأميركية، إلا أن وجودها في مياه الخليج، يجعلها أقل قدرة على المناورة، ويهدد بإمكانية استهدافها من قبل القوات البحرية الإيرانية، أو بوابل من الصواريخ الساحلية.

وتستعد إيران لحماية سواحلها وفرض وجودها في مياه الخليج بقوة بحرية تضم زوارق سريعة وغواصات خفيفة، يمكنها العمل في المياه الضحلة، وتنفيذ هجمات سريعة، مقارنة بقدرة محدودة لحاملة الطائرات الأميركية في تلك المياه.