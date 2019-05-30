واشنطن مستمرة في الضغط على إيران لإجبارها على التفاوض بشأن الصفقة الشاملة- الخارجية

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن ضغوطها مستمرة على إيران، من أجل إجبارها للرضوخ والتفاوض بشأن صفقة شاملة وضعتها واشنطن.

أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، يوم الأربعاء، أن واشنطن ستواصل الضغط على إيران من أجل إجبارها على التفاوض بشأن خطة العمل الشاملة.

© Sputnik . Said Tsarnaev نائب وزير الخارجية الإيراني: طهران مستعدة للحرب مع واشنطن

وقال أورتاغوس: "سنستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني حتى لا نعطيه الوسائل اللازمة لمواصلة سياسته الخارجية المدمرة، وإجبار النظام على التفاوض على الصفقة الشاملة".

وانسحبت واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع طهران عام 2015، وتشدد العقوبات على إيران في محاولة لخنق اقتصادها بوقف صادراتها النفطية.

وندد ترامب بالاتفاق، الذي وقعه سلفه باراك أوباما، بوصفه معيبا لأنه لا يحجم طموحات إيران النووية بشكل دائم ولا يشمل برنامجها للصواريخ الباليستية ودورها في الصراعات بالشرق الأوسط.