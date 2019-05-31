مقتل 3 أشخاص أثناء حادثة اختطاف في زيوريخ

قالت شرطة زيوريخ السويسرية بأن رجلا يبلغ من العمر 60 عاما، اختطف امرأتين ليقوم بعدها بإطلاق النار عليهما قبل أن يقتل نفسه.

تقلت شرطة زيوريخ اتصالا هاتفيا في الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم الجمعة 31 مايو/أيار، من إمرأة تطلب المساعدة، في الوقت نفسه الذي إدعت إمراة بأنها سمعت صراخا من المبنى المجاور.

لتتلقى الشرطة مكالمة من رجل لحظة وصولهم الى مكان الحادث، ليطالبهم بالإبتعادعن المنطقة وإلا سيقوم بقتل المحتجزين، بحسب مانقل موقع "thelocal.ch"

لتصل وحدات خاصة الى المنطقة، وبعد مضي حوالي 3 ساعات، أعلن الرجل بأنه سيسلم نفسه بعد 10 دقائق، ليسمع بعد ذلك صوت اطلاق نار من المبنى.

لتدخل الشرطة وتعثر على جثث 3 أشخاص، وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث للتعرف على أسبابه، وذكر بأن النساء اللواتي قتلن في سن 38 و 34 سنة.