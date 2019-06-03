ترامب ينفذ هجومه الأول في بريطانيا

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بالهجوم على عمدة لندن صادق خان واصفا إياه بالـ"الفاشل".

وجاءت تصريحات ترامب بعدما انتقد صادق خان قرار الحكومة البريطانية باستضافة الرئيس الأمريكي.

وكتب ترامب على تويتر بعد فترة وجيزة من هبوط طائرته في مطار ستانستيد قرب لندن: "صادق خان، الذي قام بعمل مزعج على كل المستويات كرئيس بلدية لندن، كان بغيضا جدا تجاه رئيس الولايات المتحدة الزائر أهم حليف على الإطلاق لبريطانيا".

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019

وأضاف: "إنه فاشل تماما ويتعين عليه التركيز على الجريمة في لندن وليس علي".

ووصل ترامب إلى بريطانيا، اليوم الاثنين، تلبية لدعوة من الملكة إليزابيث قبل أن يشاركها والمحاربين القدماء في الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لعمليات الإنزال في الحرب العالمية الثانية بمدينة بورتسموث بجنوب بريطانيا.

وخلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام، تستقبل الملكة إليزابيث والأمير تشارلز وزوجته كاميلا ترامب وعقيلته ميلانيا في قصر بكنغهام. كما سيجريان محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي ويشاركان في مأدبة عشاء رسمية يحضران احتفالات يوم النصر.