تسريبات تكشف عن مفاجأة "مايكروسوفت" المزدوجة

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص إلى أن "مايكروسوفت" تجهز حاليا لإطلاق حاسب لوحي ضمن سلسلة "سرفس"، ولكن مزدوج الشاشة.
#Microsoft teases its secret dual-screen #Surface device— MOBEL (@mobelmedia) June 3, 2019
.#Centaurus will also be one of the first #Windows Lite devices if Microsoft proceeds to launch the device. Microsoft is preparing a new lightweight version of Windows for dual-screen devices and #Chromebook competitors. pic.twitter.com/lt3ekVkoLS
ونقل الموقع عن مصادر من داخل شركة "مايكروسوفت"، قالت فيه إن الشركة بدأت فعليا في اختبار حاسب لوحي "تابلت" مزدوج الشاشة، التي تظهر كأنها جهاز قابل للطي أو لاستخدام الشاشتين في مهام مختلفة.
كما أن شكل الحاسب في الصور المسربة، تجعله يشبه الكتاب المفتوح، وهو ما يجعل استخدامها أكثر سهولة وسلاسة.
Also more exciting! #WWDC19— Dan Masters – OhMDee.com (@OhMDee) June 3, 2019
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Microsoft teases its secret dual-screen, Microsoft Courier-like Surface device https://t.co/gdmWUByEB7 pic.twitter.com/QYcr4ONALz
ومن المتوقع أن تطلق "مايكروسوفت" ذلك الحاسب اللوحي الجديد خلال الأشهر الستة المقبلة.
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