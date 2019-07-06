إدراج عاصمة ميانمار القديمة "باجان" في قائمة التراث العالمي

ووافقت اليونسكو على طلب ميانمار بإدراج الموقع خلال اجتماع لجنة التراث العالمي التابعة للمنظمة بمدينة باكو عاصمة أذربيجان.
وكان المجلس الدولي للآثار والمواقع أوصى بإدراج باجان في قائمة التراث العالمي مشيرا إلى أن ميانمار سنت قانونا جديدا للتراث وطرحت خططا للحد من تأثير الفنادق والتطوير السياحي حول الموقع.
Thank you so much @UNESCO. BIG BIG CONGRATULATIONS……… "BAGAN, MYANMAR" pic.twitter.com/DXbrq3coQ7— Poe Kyaw (@KyawLwin2) July 6, 2019
ورشحت باجان للقائمة لأول مرة في عام 1995 لكن المجلس العسكري الحاكم آنذاك واجه اتهامات بإهمال نصائح الخبراء بتنفيذ أعمال ترميم مما أفضى إلى رفض الترشيح.
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