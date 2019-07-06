إدراج عاصمة ميانمار القديمة "باجان" في قائمة التراث العالمي

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مدينة باجان العاصمة القديمة لميانمار ضمن قائمة التراث العالمي اليوم السبت وذلك بعد نحو 25 عاما من ترشيح المدينة التي تضم مجمع معابد بوذية للقائمة.

وحسب "رويترز" يعترف الاختيار بأهمية الموقع الكائن في وسط ميانمار الذي يضم أكثر من 3500 برج بوذي ومعبد ودير وأبنية أخرى شيدت في الفترة بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر، ومن المرجح أن يعزز صناعة السياحة بالبلاد.

ووافقت اليونسكو على طلب ميانمار بإدراج الموقع خلال اجتماع لجنة التراث العالمي التابعة للمنظمة بمدينة باكو عاصمة أذربيجان.

وكان المجلس الدولي للآثار والمواقع أوصى بإدراج باجان في قائمة التراث العالمي مشيرا إلى أن ميانمار سنت قانونا جديدا للتراث وطرحت خططا للحد من تأثير الفنادق والتطوير السياحي حول الموقع.

Thank you so much @UNESCO. BIG BIG CONGRATULATIONS……… "BAGAN, MYANMAR" pic.twitter.com/DXbrq3coQ7 — Poe Kyaw (@KyawLwin2) July 6, 2019

ورشحت باجان للقائمة لأول مرة في عام 1995 لكن المجلس العسكري الحاكم آنذاك واجه اتهامات بإهمال نصائح الخبراء بتنفيذ أعمال ترميم مما أفضى إلى رفض الترشيح.