إيران تقلل من أهمية احتجاز ناقلة النفط

أكد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد، علي فدوي، أن أمريكا وبريطانيا ستندمان على احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيراينة، مقللا من شأن أهمية عملية الاحتجاز.

قال فدوي بتصريح صحفي في مدينة أصفهان "الأعداء لو كانوا قد أجروا حسابات بسيطة لما أقدموا على مثل هذا الإجراء الساذج للغاية ويندمون كثيرا على فعلتهم".

وأضاف "بعد سنين طويلة أقدموا على إجراء لا يحتاج إلى قوة بل إلى حماقة، وهو ما يتمتع بها الرئيس الأمريكي بمعنى الكلمة، وكذلك البريطانيون يمتازون بهذه الخصلة"؛ وفق وكالة "فارس" الإيرانية

وأشار أن الثورة الإيرانية أحبطت جميع الممارسات العدائية من قبل كافة الجبهات من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن مظلومي العالم بمن فيهم فلسطين، حسب تعبيره.

وحول موضوع إسقاط الطائرة الأمريكية، أكد العميد فدوي، أنه واحد من الانتصارات الإيرانية، موضحا أن الأمر لا يخص الوضع الراهن فقط ، فالولايات المتحدة دخلت في حرب ضد إيران بشكل مباشر منذ عام 1987 حسب تعبيره.