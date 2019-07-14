مصرع نجمة يوتيوب في حادث مأساوي

توفيت نجمة اليوتيوب والمذيعة البريطاينة المشهورة، إميلي هارترديج، في حادث مأساوي عن عمر يناهز 36 عاما.

ولم تتمكن السلطات البريطانية من التعرف على هوية ضحية الحادث، إلا بعد مرور 48 ساعة، والذي يعتقد أنه الأول من نوعه في بريطانيا، وذلك بعد اصطدام شاحنة ضخمة ودراجة سكوتر كانت تستخدمها المذيعة للتنقل.

وتعتبر ،هالرتريدج، من أشهر نجمات اليوتيوب في بريطانيا في مجال الرياضة والسفر واللايف ستايل، حيث يتابعها أكثر من 350 ألف مشترك. قبل أن تنتقل إلى التلفزيون وتقدم مسلسلا للقناة الرابعة بشأن كيفية التعامل بعد سن الثلاثين.

وبلغ عدد المشتركين حتى صباح السبت على انستغرام حوالي 44000، حيث نشر فيه خبرا بشأن تعرضها لحادث مروري أدى إلى وفاتها.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Hartridge (@emilyhartridge) 13 Июл 2019 в 2:05 PDT

وعبر الآلاف عن حزنهم وتعازيهم وصدمتهم لوفاة هارتريدج عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.