بالصور... تسريبات تكشف مواصفات هاتف "هواوي" الجديد

تسربت على شبكات الإنترنت مزايا الهاتف الجديد قبل أكثر من أسبوع على موعد طرحه في الأسواق.

وسيتم طرح الهاتف الجديد بألوان مميزة مع وجود حرف "X" على الجزء الخلفي من الهاتف، وبإصدارين Honor 9X" و" Honor 9X Pro ".

وسيزود الإصدار الأساسي من " Honor 9X" بكاميرا مزدوجة بدقة 48 ميغابكسل، بينما سيحتوي الإصدار الثاني " Honor 9X Pro " على عدسة ثالثة إضافية دقتها 8 ميغابكسل، وسيكون الجزء الأمامي من كلا الجهازين نفس الشكل، وتبلغ سعة البطارية - 3900 مللي أمبير.

Honor 9X gets teased as Honor 9X and 9X Pro specs, retail box leak https://t.co/upkU8uW290 — MobileDeviceAdvisor (@mobiledeviceadv) July 15, 2019

وتحمل الأجهزة على شاشة عرض مقاسها 6.59 بوصة (بدقة2340 × 1080 بكسل)، ومعالج Kirin 810("، ولكل منها 4/6/8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64/128/256 غيغابايت من الثابت.