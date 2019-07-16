مرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية: مستعدة لتأجيل فترة مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي

أكدت المرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنها مستعدة لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا كان هناك سببا مقنعا.

أمستردان- سبوتنيك وقالت فون دير لاين، في كلمة لها اليوم الثلاثاء، "بالنسبة لخروج بريطانيا، نحن نأسف له ولكننا نحترمه"، متابعة "مستعدة لتأجيل فترة الخروج إذا كان هناك سببا مقنعا".

وأضافت "أولوياتنا الاستقرار في جزيرة أيرلندا".

كما أكدت فون دير لاين، خلال كلمتها، "علينا أن نحسن من حال اللاجئين من خلال الممرات الإنسانية من خلال الأمم المتحدة، وسأقترح اتفاقا جديدا حول الهجرة وخاصة في منطقة شينغن".

وأوضحت أن "حدود البحر المتوسط أصبحت الأكثر فتكا بالأرواح، وواجب علينا أن ننقذ تلك الأرواح والحد من الهجرة غير الشرعية وأن نكافح الجريمة غير المنظمة".

يذكر أنه في نهاية يونيو/ حزيران الفائت، استقالت رئيسة وزراء بريطانيا، تريزا ماي، من زعامة حزب المحافظين بعد فشلها في إقناع البرلمان، 3 مرات متتالية، بقبول خيارها لاتفاق بريكست الذي تم التنسيق عليه مع الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه لن يوافق على إدخال تعديلات في مشروع الاتفاق، وبالتالي سيتعين على رئيس الوزراء المستقبلي لبريطانيا إما إقناع البرلمان بضرورة اعتماد المشروع الحالي للاتفاقية أو سحب البلاد من الاتحاد الأوروبي دون التوقيع على اتفاقية خروج.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إذا لم يقر البرلمان اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، مع الاتحاد، ولم تطلب الحكومة تأجيلا آخر، ما يهدد بحدوث اضطرابات اقتصادية جراء الانسحاب من دون اتفاق.

ويقول المرشحون لمنصب رئيس وزراء المملكة المتحدة إنهم يعتزمون تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول هذا الموعد، لكنهم يختلفون حول الطرق. ولا يزال احتمال الخروج دون اتفاق قائماً بسبب حقيقة أنه في ظل انتخاب زعيم جديد للمحافظين والعطلة الصيفية اللاحقة، سيتمكن البرلمانيون والوزراء من بدء العمل حول بريكست فقط، في موعد يتجاوز النصف الأول من شهر سبتمبر/ أيلول.