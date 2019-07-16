صحفية بريطانية: إرسال سفينة حربية ثالثة إلى الخليج

قالت مراسلة لصحيفة تايمز البريطانية إن بريطانيا سترسل سفينة حربية ثالثة وسفينة إمداد إلى الخليج، لكن تلك الخطوة لا علاقة لها بأزمة إيران.

وحسب "رويترز" ذكرت المراسلة لوسي فيشر على تويتر "الفرقاطة كنت من الطراز 23 ستنتشر في سبتمبر/ أيلول، والسفينة ويف نايت ستصل الشهر القادم".

وامتنعت وزارة الدفاع عن التعليق.

وقالت الصحفية البريطانية إن مصادرها بوزارة الدفاع "تصر على أن كليهما جزء من عملية كيبيون، المهمة البحرية البريطانية الطويلة الأمد في الخليج، وليس لها علاقة بإيران".

وقال المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم الثلاثاء إن أي تصعيد في التوتر بمنطقة الخليج بين الدول الغربية وإيران ليس في مصلحة أحد، وذلك بعد تهديدات من إيران بالرد على احتجاز ناقلة نفط.

وقال المتحدث الرسمي "كان موقفنا دوما ثابتا: التصعيد في الخليج ليس في مصلحة أحد وأكدنا ذلك مرارا للإيرانيين، حسب "رويترز".

EXCL: Royal Navy to send a third warship, & a tanker, to Gulf.



Type 23 frigate HMS Kent to deploy in Sept; RFA Wave Knight to arrive next month.



Defence sources insist both are part of Operation Kipion, UK's long-standing maritime mission in Gulf, and NOT related to Iran situ — Lucy Fisher (@LOS_Fisher) July 16, 2019

كان الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي قد قال في وقت سابق إن إيران سترد على "القرصنة" الإيرانية بسبب احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق في مطلع يوليو/ تموز.

وردا على سؤال بشأن تقارير ذكرت أن بريطانيا سترسل سفينة حربية ثالثة وسفينة إمداد إلى الخليج، قال المتحدث "لدينا وجود دائم في المنطقة".