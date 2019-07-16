عسكري إيراني يكشف عن العملية العسكرية التي "حطمت هيمنة الاستكبار"

قال العميد أمير علي حاجي، قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإيراني، إن إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية الشهر الماضي، "حطم هيمنة الاستكبار العالمي".

أعلن الحرس الثوري الإيراني في 20 يونيو/ حزيران الماضي إنه أسقط طائرة أمريكية دون طيار بعد أن دخلت المجال الجوي الإيراني، قرب كوهموباراك في إقليم هورموزكان الجنوبي.

وكشف الحرس الثوري أن الطائرة التي أسقطت هي طائرة "غلوبال هاوك" أو RQ-4C وتعد من أحدث طائرات التجسس في العالم وتقدر قيمتها بأكثر من 200 مليون دولار.

وشارك العميد حاجي، اليوم الثلاثاء، في مراسم أقيمت لمنح "وسام خدمة الإمام الرضا" للقوات العسكرية المساهمة في إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وقال حاجي إن "لهذه العمليات أبعادا مختلفة ستتضح بمرور الزمان".

وأكد حاجي على أن العملية العسكرية التي انتهت بإسقاط طائرة التجسس الأمريكية كانت "عملية ناجحة من جميع الجهات".

وشدد على أن هذه العملية "حطمت هيمنة الاستكبار وكشفت للجميع عن هيكليته المهترئة والمتصدعة".

وأضاف أن "أذناب أمريكا تلقوا الصفعة من إيران من قبل إلا أنها كانت المرة الأولى التي يتم فيها إظهار اقتدار إيران في مواجهة أمريكا".

ونددت الخارجية الإيرانية وقتها بما وصفته بانتهاك طائرة أمريكية بلا طيار لمجال إيران الجوي، محذرة، بحسب ما قاله التلفزيون الرسمي، من عواقب مثل هذا الإجراء "الاستفزازي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان: "ندين بشدة اختراق طائرة تجسس أمريكية دون طيار أجواء الجمهورية الإسلامية".

وأضاف موسوي "نحتج بشدة على هذه الأفعال العدوانية والاستفزازية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وحيث دخلت طائرة دون طيار بشكل غير شرعي وعدائي إلى سماء بلادنا، نحذر من مثل هذه الأعمال ومن انتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدا أن عواقب ومسؤولية مثل هذه الأفعال تقع على عاتق من يرتكبها ويعتدي على إيران".

واعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في حينه أن إيران ارتكبت خطأ جسيما.

وتقول أمريكا إن إيران أسقطت "بلا مبرر" بصاروخ أرض-جو طائرة بدون طيار أمريكية فوق مياه مضيق هرمز.

وقال الكابتن بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي، إن الطائرة التي أسقطت هي طائرة استطلاع، واصفًا ما حدث بأنه "هجوم غير مبرر على مورد (سلاح) استطلاع أمريكي في الأجواء الدولية".

ووصف إعلان إيران أن الطائرة استُهدفت في الأجواء الإيرانية بأنه "كاذب".