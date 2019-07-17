رمزي يوضح حقيقة مغادرة صلاح معسكر المنتخب أثناء بطولة "كأس أفريقيا"

قال هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب المصري، إن محمد صلاح، يعتبر من أكثر اللاعبين التزاما، وذلك بعد التقارير التي تحدثت عن مغادرة اللاعب المصري معسكر المنتخب، في أثناء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وذكر رمزي، في حوار له مع موقع "كوورة" العالمي، إن صلاح كان من أكثر اللاعبين التزاما، ولم يغادر المعسكر لتصوير إعلانات في الغردقة.

وأضاف المدرب العام للمنتخب المصري " صلاح لم يثر أي أزمة ولا يتحمل وحده مسؤولية الإخفاق كما يسعى البعض لتصوير ذلك، ولكن صلاح مثل أي لاعب يتحمل المسؤولية".

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن صلاح غادر معسكر منتخب "الفراعنة"، وتوجه إلى الغردقة لمقابلة نجم فريق ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، الذي كان يقضي إجازته الصيفية هناك برفقة أسرته.

وغادر المنتخب المصري منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا مبكرا، بعدما خسر أمام منتخب جنوب إفريقيا 0-1، في دور الـ16.

سجل منتخب جنوب أفريقيا هدف الفوز في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبونيسكي لورش بعد أداء باهت للمنتخب المصري الذي لم ينجح في استغلال الدعم الجماهيري الكبير في ستاد القاهرة.