رمزي يوضح حقيقة مغادرة صلاح معسكر المنتخب أثناء بطولة "كأس أفريقيا"

وذكر رمزي، في حوار له مع موقع "كوورة" العالمي، إن صلاح كان من أكثر اللاعبين التزاما، ولم يغادر المعسكر لتصوير إعلانات في الغردقة.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن صلاح غادر معسكر منتخب "الفراعنة"، وتوجه إلى الغردقة لمقابلة نجم فريق ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، الذي كان يقضي إجازته الصيفية هناك برفقة أسرته.
وغادر المنتخب المصري منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا مبكرا، بعدما خسر أمام منتخب جنوب إفريقيا 0-1، في دور الـ16.
سجل منتخب جنوب أفريقيا هدف الفوز في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبونيسكي لورش بعد أداء باهت للمنتخب المصري الذي لم ينجح في استغلال الدعم الجماهيري الكبير في ستاد القاهرة.
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