أمين عام "الناتو": لم تعرض أي دولة في الحلف استبعاد تركيا لشرائها إس-400 الروسية

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أن الحلف قلق بشأن شراء تركيا منظومة إس-400 الروسية لأن ذلك يعني عدم مشاركتها في برنامج إف-35، مشيرا في الوقت نفسة أن دول الناتو لم تثر قضية مسألة استثناء تركيا بسبب هذه القضية.

موسكو - سبوتنيك. وقال الأمين العام للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية استبعاد تركيا من التحالف: "تركيا عضو مهم في الناتو، ولم يثر أي من الحلفاء هذه القضية على الإطلاق، لأننا ندرك جميعا أننا نعتمد على بعضنا البعض".

وأضاف ستولتنبرغ: "لن يتم دمج أنظمة أس 400. في نظام الدفاع الجوي لحلف الناتو لأنها غير متوافقة من الناحية الوظيفية".

وقالت الولايات المتحدة، الأربعاء، إنها ستستبعد تركيا من برنامج الطائرة المقاتلة "إف-35" في خطوة تهدد بها واشنطن منذ فترة طويلة وكانت متوقعة بعدما بدأت أنقرة بتسلم نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-400".

ووصلت الأجزاء الأولى من منظومة إس-400 للدفاع الجوي إلى قاعدة عسكرية شمال غربي أنقرة يوم الجمعة، تنفيذا لاتفاق تركيا مع روسيا الذي سعت الولايات المتحدة على مدى شهور لمنعه.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تدرس خيارات لإجراءات محتملة ضد تركيا بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، ضمن إطار قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال عقوبات (كاتسا).

وقالت أورتاغوس، في مؤتمر صحفي:

"وزير الخارجية والرئيس يدرسان جميع الخيارات المتاحة بموجب قانون (كاتسا)". وأشارت إلى أنها لن تستبق الأمور وتتحدث عن العقوبات التي يمكن مناقشتها.

وينص قانون "كاتسا"، الذي جرى تبنيه في عام 2017، على فرض عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وكذلك ضد دول أخرى التي تنفذ تعاونا عسكريا تقنيا معهم.

وأعلن الجهاز الفيدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، الجمعة الماضية، بدء إرسال منظومة "إس-400" إلى تركيا، مؤكدا على تنفيذ الصفقة في المواعيد المتفق عليها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، الأحد الماضي، إيصال المزيد من مكونات منظومة "إس- 400" الدفاعية الجوية إلى تركيا. فيما ذكرت وزارة الدفاع التركية إن "ثلاث طائرات محملة بأجزاء من منظومة "إس- 400" هبطت في قاعدة مرتد الجوية".