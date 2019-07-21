الرئيس النيجيري يندد بمقتل 37 شخصا في شمال غرب البلاد

قال المتحدث باسم الرئيس النيجيري، محمد بخاري، في بيان اليوم السبت، إن الرئيس ندد بمقتل 37 شخصا على أيدي عصابات في ولاية سوكوتو بشمال غرب البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الهجمات التي وقعت، مساء يوم الجمعة، تعد الأحدث التي تنفذها عصابات مسلحة بشمال غرب البلاد والتي قتلت المئات هذا العام، وفقا لرويترز.

وذكر المتحدث جاربا شيهو في البيان أنه جرى نشر قوات في المناطق التي شهدت الأحداث الأخيرة.