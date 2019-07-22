منظمة أبحاث الفضاء الهندية تطلق بنجاح "تشاندرايان-2" إلى القمر

أطلقت منظمة أبحاث الفضاء الهندية "اسرو"، اليوم الاثنين، بنجاح بعثة " تشاندريان-2" إلى القمر مع مركبة صغيرة.

وذكرت منظمة الأبحاث "اسرو" أن مهمة البعثة هي استمرار للبرنامج القمري الهندي الذي أطلقته أجهزة "تشاندرايان-1" والتي تم إرسالها إلى القمر في تشرين الأول/أكتوبر عام 2018.

تشاندرايان-2 بدوره، هو مشروع أكثر تعقيدا من الأول، حيث يتضمن الهبوط وتركيب مركبة صغيرعلى القمر، كما يعمل على مدار 14 يوما على دراسة الأجزاء المعدينة والعناصر الأخرى لتركيبة سطح القمر.

هذا ونشرت المنظمة عملية الإطلاق على موقعها الرسمي على تويتر.

Launch of Chandrayaan 2 by GSLV MkIII-M1 Vehicle https://t.co/P93BGn4wvT — ISRO (@isro) July 22, 2019

وكان من المخطط له أن تنطلق المركبة الفضائية يوم 15 تموز/يوليو الحالي، من مركز "ساتيش داون" الفضائي جنوبي الهند على متن صاروخ من طراز "جي إس إل في مار 3" قبل أن يتم تأجيلها بسبب خلل فني. هذا ولم تكشف عن طبيعة الخلل الذي تعرضت له المركبة إلا أن عدد من وسائل الإعلام أشارت إلى مشاكل في حجرة الوقود في المركبة.

في حالة نجاح مهمة "تشاندرايان –2"، ستصبح الهند رابع دولة في العالم (إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين)، التي تسجل وجودها على القمر الصناعي للأرض.