تركيا: لا نعتزم إرسال مزيد من السفن إلى شرق المتوسط

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن أنقرة لا تعتزم إرسال مزيد من السفن إلى شرق البحر المتوسط.

وقال جاويش أوغلو، في مقابلة مع قناة "تي جي أر تي" التركية، اليوم الاثنين، "لا ننوي إرسال مزيد من السفن إلى شرق البحر المتوسط حيث أرسلنا 4 وهذا يكفي".

وأضاف "قد نزيد وجودنا في شرق البحر المتوسط في حال تم اتخاذ خطوات مضادة".

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده "ترغب في تطبيع العلاقات مع اليونان".

وقالت الخارجية التركية قبل أسبوعين "بدأت سفينة فاتح مطلع شهر مايو/ أيار الماضي، بأعمال التنقيب في غرب جزيرة قبرص ضمن الجرف القاري الشيء الذي أبلغته للأمم المتحدة، وانتفلت مؤخرا، سفينة يافوز التركية إلى جنوب شبه جزيرة كارباز لتقوم بأعمال التنقيب نيابة عن القبارصة الأتراك، بموجب الترخيص الذي منحته إدارة قبرص التركية لشركة النفط التركية عام 2011".

وأرسلت تركيا سفينة ثانية إلى قبالة سواحل جزيرة قبرص للتنقيب عن الغاز والنفط.

وأدانت اليونان أعمال الحفر التي تقودها تركيا في المياه الإقليمية لقبرص، وطالبت بإيقافها على الفور.

فيما أعربت قمة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق عن قلقها بشأن "نشاط الحفر غير القانوني" لتركيا في شرق البحر المتوسط​​، ودعمت طلب المفوضية الأوروبية والخدمات الدبلوماسية لوضع "تدابير هادفة" وأعربت عن استعدادها "للرد بشكل كاف" على الأحداث. ووفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية مورجان أورجتوس، فإن الولايات المتحدة تعتبر تصرفات تركيا في المياه الإقليمية لقبرص "خطوة استفزازية" وتدعو أنقرة إلى وقف أعمال الحفر.

وتواصل تركيا، أنشطة التنقيب في شرق المتوسط، رغم الانتقادات والإدانات الدولية، حيث أدانت قبرص يوم الاثنين الماضي، بشدة عملية التنقيب الجديدة التي أطلقتها تركيا قبالة سواحلها واصفاً إياها "بغير المشروعة" في حين اعتبر الاتحاد الأوروبي عمليات التنقيب التركية قبالة السواحل القبرصية انتهاكاً لسيادة قبرص.