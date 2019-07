أوروبا على موعد مع موجة حر جديدة هذا الأسبوع

#MeteoDeDemain Températures caniculaires sur tout le pays : minimales le plus souvent comprises entre 20 et 25°C, maximales entre 36 et 42°C. Quelques ondées à l'ouest. https://t.co/Z34IMbj7oV pic.twitter.com/1o8YpOtsy7

— Météo-France (@meteofrance) July 22, 2019