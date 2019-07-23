أوروبا على موعد مع موجة حر جديدة هذا الأسبوع

حذرت مصالح الأرصاد الجوية الفرنسية من عودة موجة حر كبيرة إلى القارة الأوروبية هذا الأسبوع

وقالت مصالح الأرصاد في صفتحتها على تويتر إن أوروبا تنتظر موجة حار قاسية، ستكون درجة الحرارة القصوى يوم الخميس والتي تصل إلى 40 درجة مئوية.

وأضافت أن درجات الحرارة قد تصل إلى 42 درجة مئوية في العاصمة الفرنسية باريس. كما أشارت نفس المصادر إلى أن سبب هذه الموجة راجع إلى صعود كتلة هوائية ساخنة وجافة من شبه الجزيرة الأيبيرية.

#MeteoDeDemain Températures caniculaires sur tout le pays : minimales le plus souvent comprises entre 20 et 25°C, maximales entre 36 et 42°C. Quelques ondées à l'ouest. https://t.co/Z34IMbj7oV pic.twitter.com/1o8YpOtsy7 — Météo-France (@meteofrance) July 22, 2019

هذا وشهدت العواصم الأوروبية ارتفاعا قياسيا لرجات الحرارة في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، إذ بلغت درجات الحرارة القصوى في العديد من المناطق أكثر من 40 درجة مئوية، مما دفع السلطات إلى رفع مستوى التحذير من مخاطر الشمس إلى المستوى الأحمر.