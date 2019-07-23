فرنسا: نعمل على تشكيل فريق مع بريطانيا وألمانيا لمراقبة الخليج العربي

قال وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريانن إن بلاده تعمل مع بريطانيا والمانيا لتشكيل فريق عمل لمراقبة الوضع في الخليج العربي

وأكد لوديان في كلمة أمام أعضاء البرلمان" نحن نعمل على تأسيس مبادرة أوروبية ، مع بريطانيا والمانيا لضمان وجود مهمة لمراقبة الأمن البحري منطقة الخليج العربي"

وأشار أن تهدئة التوتو في المنطقة ضرووية بعد أيام من احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز