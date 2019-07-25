كوريا الجنوبية تقول إن جارتها الشمالية أطلقت قذيفة "مجهولة"

أعلنت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة من منطقة قريبة من نسون على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "رينهاب" الكورية الجنوبية عن رئاسة الأركان المشتركة في البلاد ،قولها: إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة من منطقة قريبة من ونسون على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية"، مشيرة إلى أن عسكريوها يتابعون الموقف عن كثب تحسبا لعمليات إطلاق أخرى ، فضلا عن الحفاظ على حالة التأهب".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعرب أمس عن أمل بلاده في استئناف المفاوضات مع بوينغ يانغ على مستوى العمل في غضون أسبوعين.

وقال بومبيو في مقابلة مع المحطة الإذاعية "إي هاريت ميداي": "نأمل أن تبدأ المناقشات على مستوى العمل في غضون أسبوعين".

وأضاف: "ينبغي على الكوريين الشماليين الوفاء بالوعد الذي قطعه الرئيس كيم جونغ أون"، مشيرا إلى أنه "وعد بنزع السلاح النووي في بلاده".