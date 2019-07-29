بومبيو: لا نخطط لعقد قمة جديدة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية 

وأضاف بومبيو، اليوم الاثنين 29 يوليو / تموز، إنه يعمل في عقد مباحثات على مستوى العمل لإحياء ملف نزع الأسلحة النووية مع كوريا الشمالية قريبا جدا، بحسب وكالة "رويترز".
واستطرد: "لكنه لا توجد خطط حاليا لعقد قمة أخرى بين زعيمي البلدين كيم جونغ أون ودونالد ترامب".
#بومبيو يأمل في استئناف المحادثات بين #ترامب وزعيم #كوريا_الشمالية#البيت_الأبيض— euronews عــربي (@euronewsar) June 24, 2019
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وأوضح بومبيو، أمام نادي واشنطن الاقتصادي، قبل يوم من توجهه إلى آسيا: "أتمنى أن نعقد مناقشات على مستوى العمل قريبا جدا".
وعند سؤاله عن احتمال عقد قمة أخرى بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قال وزير الخارجية الأمريكي: "ليس هناك ما هو قيد الإعداد حاليا. لا شيء في الخطة".
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