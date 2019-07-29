بومبيو: لا نخطط لعقد قمة جديدة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية 

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه يأمل في عقد محادثات بشأن كوريا الشمالية قريبا، مشيرا إلى أنه لا توجد معلومات عن قمة مقررة بعد.

وأضاف بومبيو، اليوم الاثنين 29 يوليو / تموز، إنه يعمل في عقد مباحثات على مستوى العمل لإحياء ملف نزع الأسلحة النووية مع كوريا الشمالية قريبا جدا، بحسب وكالة "رويترز".

واستطرد: "لكنه لا توجد خطط حاليا لعقد قمة أخرى بين زعيمي البلدين كيم جونغ أون ودونالد ترامب".

وأوضح بومبيو، أمام نادي واشنطن الاقتصادي، قبل يوم من توجهه إلى آسيا: "أتمنى أن نعقد مناقشات على مستوى العمل قريبا جدا".

وعند سؤاله عن احتمال عقد قمة أخرى بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قال وزير الخارجية الأمريكي: "ليس هناك ما هو قيد الإعداد حاليا. لا شيء في الخطة".