الأمين العام للناتو: حلفاؤنا يستثمرون في أنظمة الدفاع الصاروخي لتجنب الصواريخ الباليستية

أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أن الحلفاء في الناتو بدؤوا بالاستثمار فعلياً في أنظمة الدفاع الصاروخي، التي يمكن أن تحميهم من تهديد الصواريخ الباليستية.

موسكو - سبوتنيك. قال ستولتنبرغ للصحفيين، معلقا على الوضع بعد انهيار معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى "يقوم الحلفاء بالشراء والاستثمار في أحدث أنظمة الدفاع الصاروخي، التي تعد جزءا من نظام دفاع جوي ودفاع صاروخي متكامل. هذه الأدوات، بالطبع، يمكن أن تحمينا من الصواريخ الباليستية".

وأشار إلى أنه "قد تم تعزيز وتحسين نظام الدفاع الصاروخي لحلف الناتو ، وهذه العملية جارية في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن الحلفاء يستثمرون في "أصول الطيران الحديثة".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن سريان معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، قد انتهى اعتباراً من اليوم الجمعة، الموافق لـ 2 أب/ أغسطس، بمبادرة من الولايات المتحدة.

وكانت واشنطن قد أعلنت أوائل العام الجاري، انسحابها رسميا، من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة القصيرة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفياتي عام 1987، اعتبارا من يوم 2 شباط/فبراير الماضي، مستندة إلى انتهاكات مزعومة من قبل روسيا، التي لديها أيضا شكوك حول تنفيذ الاتفاقية من قبل الولايات المتحدة.