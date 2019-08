الأمين العام للناتو: حلفاؤنا يستثمرون في أنظمة الدفاع الصاروخي لتجنب الصواريخ الباليستية

موسكو - سبوتنيك. قال ستولتنبرغ للصحفيين، معلقا على الوضع بعد انهيار معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى "يقوم الحلفاء بالشراء والاستثمار في أحدث أنظمة الدفاع الصاروخي، التي تعد جزءا من نظام دفاع جوي ودفاع صاروخي متكامل. هذه الأدوات، بالطبع، يمكن أن تحمينا من الصواريخ الباليستية".

© Photo / Press service of the President of Ukraine