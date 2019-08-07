وصول سفينة تنقيب تركية ثانية إلى سواحل قبرص

وصلت سفينة تنقيب تركية ثانية إلى منطقة في البحر المتوسط قبالة ساحل شمال شرقي جزيرة قبرص وتعتزم التنقيب عن النفط والغاز.

فوفق قناة "أن تي في" الروسية فإن سفينة التنقيب التركية" يافوز" وصلت إلى سواحل قبرص لمباشرة التنقيب في حقل" كارباز-1".

ونقلت القناة الروسية عن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، المتواجد على متن السفينة "في هذه الأثناء بلغت أشغال الحفر إلى عمق 1.7 متر، والحفر سيتواصل إلى عمق 3 آلاف و200 متر، للوصول إلى حقل الغاز الطبيعي، حسب توجيهات الخبراء"

وأشار الوزير إلى أن أعمال الحفر ستستمر لمدة تتراوح بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر "نأمل أننا بعد الوصول إلى هذا العمق سنتمكن من العثور على الغاز الطبيعي".

كما أشار دونماز أن أنقرة عرضت سابقا على السلطات القبرصية التعاون في عمليات التنقيب في السواحل واستخراج الموارد مع الإدارة التركية في الجزء الشمالي من الجزيرة "عرضنا، لكن الجزء اليوناني رفض. ومع ذلك، أكرر: نحن على ثقة من أن تعاون الطرفين في هذه القضية سوف يخدم مصالح كلا المجتمعين".

وأضافت القناة أن البحرية التركية تعمل على حراسة الآبار وسفن الحفر على مدار الساعة.

هذا وفرض الاتحاد الأوروبي في 15 تموز/ يوليو الماضي عقوبات على تركيا بسبب عمليات الحفر في المنطقة الاقتصادية الخاصة في قبرص. كما قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تعليق المفاوضات بشأن إبرام اتفاق شامل بشأن النقل الجوي، وكذلك عدم عقد مجلس الشراكة ومزيد من الاجتماعات للحوارات رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

يذكر أنه تم العثور على رواسب كبيرة من الغاز الطبيعي في السواحل القبرصية وفي المنطقة الاقتصادية الخاصة في قبرص.

وفي عام 2011، اكتشفت شركة نوبل إنيرجي الأمريكية، على وجه الخصوص، حقل أفروديت، الذي تقدر احتياطياته بحوالي 140 مليار متر مكعب.