الحكومة الروسية: موسكو تحتل المرتبة الثانية بعد قطر في إمدادات الغاز المسال إلى أوروبا

أعلن النائب الأول لمدير جهاز الحكومة الروسية، سيرغي بريخودكو، إن روسيا تحتل حاليا المرتبة الثانية بعد قطر في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

موسكو - سبوتنيك. وقال بريخودكو: إن "روسيا تعد أكبر وأواثق مورد لتوريد "الغاز الأزرق" إلى أوروبا"، مشيرا إلى أن "العام الماضي شحنات أنابيب الغاز الروسية إلى الأسواق الأوروبية وصلت إلى مستوى قياسي، إذ بلغت 201.9 مليار متر مكعب".

وأضاف: "مع الأخذ بعين الاعتبار للظروف الحالية ووضع السوق من المتوقع أن نقترب من هذا المؤشر في عام 2019".

وكشف بريخودكو أن: "روسيا تعد أيضا من بين رواد إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث تحتل المرتبة الثانية بعد قطر".

وجاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين فيما يتعلق بمشاركة رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في المنتدى الاقتصادي لبحر قزوين الأول، الذي يعقد في تركمانستان يومي 11 و12 أغسطس.

وذكر، النائب الأول لمدير جهاز الحكومة الروسية في الوقت نفسه أنه بناء على ظروف السوق الحالية، من المتوقع أن تحتفظ روسيا هذا العام بمؤشر إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا عند المستوى القياسي لعام 2018.