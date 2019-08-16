صحيفة: ترامب يناقش سحب القوات الأمريكية من أفغانستان تدريجيا

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماع مع وزير الخارجية مايك بومبيو وكبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، لمناقشة الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية من أفغانستان.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوشت" الأمريكية سيتم عقد الاجتماع اليوم الجمعة في ولاية "نيو جيرسي" بحضور كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن القومي الأمريكي.

ووفقًا للصحيفة، سيتم خلال الاجتماع مناقشة نتائج العمل الدبلوماسي للمبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد و"الخطط العسكرية لبدء انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية ووضع حد لأطول حرب أمريكية".

وفي وقت سابق، أعلن زاد عن تقدم المفاوضات الجارية مع حركة طالبان الأفغانية، واصفا إياها بأنها "الأكثر إنتاجية".